No puede permanecer cerrada la frontera: AMLO

Ciudad de México.- Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional y tras ser cuestionado sobre la reapertura de la Frontera Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que avanzan los trabajos porque existe una buena relación con Estados Unidos; agregó que existe una necesidad económica entre ambos países.

"Es una situación estratégica, nos necesitamos mutuamente por eso no puede permanecer cerrada mucho tiempo la frontera con Estados Unidos, nos necesitamos económicamente, lo que sí les digo es que hay muy buena relación y se está avanzando en abrirla por completo, estamos trabajando en eso" destacó López Obrador.

Explicó que el comercio en California y Texas se está viendo afectado por dicha situación por lo que recalcó, pronto habrá una reapertura completa entre ambas naciones.

Respecto a las vacunas que se están aplicando en México y los municipios fronterizos, el presidente negó que Estados Unidos niegue la entrada a su territorio toda vez que se están aplicando dosis de Jhonson & Jhonson y Pfizer que están comprobadas en efectividad.

"Mi agenda no me lo permite por eso no voy a viajar a Estados Unidos pero yo me apliqué AstraZeneca y no me negarían ingresar, la efectividad está comprobada, eso no está pasando" insistió el presidente quien agregó que hay colaboración y trabajo en conjunto entre ambas naciones.