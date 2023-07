No puedo demandar al abogado de García Luna: AMLO

/ El abogado César de Castro

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que no podrá demandar al abogado de Genaro García Luna, César de Castro, a quien pretendía llevar ante la justicia por haber cuestionado al narcotraficante Jesús Reynaldo "El Rey Zambada", sobre sus supuestos vínculos con el tabasqueño.

En conferencia, el Jefe del Ejecutivo aceptó que, al realizar consultas con juristas, fue informado sobre la imposibilidad de interponer un recurso legal contra el defensor del ex Secretario de Seguridad Pública, debido a que la legislación en Estados Unidos no lo permite.

Desde Palacio Nacional, adelantó que enviará una carta al abogado y luego hará público su contenido, para dejar en claro su inconformidad.

"Estoy haciendo una carta para el abogado y se los voy a dar a conocer. Resulta que hice una consulta y está muy protegido el abogado de García Luna por las leyes, goza de impunidad, y no se puede, no procede una denuncia en contra de él", dijo AMLO.

"Hay, vamos a decir, tesis, jurisprudencia, en el derecho en Estados Unidos, en las leyes de Estados Unidos, que protegen a los abogados. No se les puede acusar por difamación ni daño moral. Le estoy mandando una carta, para explicar eso y protestar, porque no es posible, que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o que goce de impunidad".

López Obrador explicó que las demandas no proceden contra los litigantes, debido a que la ley considera que, durante los interrogatorios, sólo realizan su trabajo.

"No hay manera, no se puede, porque él va a decir que está cumpliendo con su deber de defender a su cliente y que puede plantear cualquier cosa, que es parte de su oficio. Pero si voy a mandar una carta y la voy a hacer pública", refirió.

Por otro lado, el Mandatario volvió a pedir al ex Presidente Felipe Calderón que fije una posición sobre las acusaciones que pesan sobre García Luna y su colaboración con el Cártel de Sinaloa.

A pregunta expresa, advirtió que no le cedería el espacio de la mañanera para realizar una declaración, pero le sugirió redactar una carta o grabar un video para explicar cómo es que uno de sus principales colaboradores estaba coludido con el crimen.

"No quiere ayudar Calderón, prefiere guardar silencio. Debería hablar y decir que es falso todo, que fue un invento del Gobierno de Estados Unidos, de la Fiscalía de Estados Unidos, de la DEA y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna, defenderlo.

"O decir: Cometí un error que, en política, los errores son como crímenes; que diga 'lo invité a participar, le di mi confianza y me engañó, pero yo no supe', o 'como quiero ser buen cristiano, y hablar con la verdad, que es la que nos hace libres, pues si sabía yo y me arrepiento, y me pongo a disposición de la justicia', que diga algo, que diga algo, algo", expresó.