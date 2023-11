No puedo permitir que nadie me ninguneé: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que no ha recorrido las colonias devastadas en Acapulco porque le pueden sembrar provocadores y no permitirá que lo ninguneen.

""Lo que quieren es el espectáculo, es que si voy a la Colonia Renacimeinto, en Acapulco, me van a mandar a 10 o 20 provocadores con la televisión. Si no he ido por eso y en Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a gentes para que me mentaran la madre, entonces no puedo exponerme.

"No es Andrés Manuel, si se tratara de Andrés Manuel respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepetitán, que había algo y decíamos 'a la salida nos vemos', pero no. Soy el Presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial, no soy Andrés Manuel, soy el Presidente y no puedo permitir que nadie me ninguneé, o sea, prestarme, caer en una provocación, eso es lo que quieren", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia desde Culiacán, el Mandatario federal acusó que los dueños de los grandes medios de comunicación anhelaban que en Acapulco hubiera habido muchos muertos por el huracán.

"¿Saben qué buscaban en el caso de Acapulco? Todavía lo estoy viendo, ¿saben qué buscaban? Muchísimos muertos porque son buitres, lamento mucho que sea temporada de zopilotes. No les importa la gente, es falso que les preocupe el dolor del pueblo, su único dios es el dinero y querían muchísimos muertos. (...) Esto es lo que enfrentamos, pero no son los periodistas, ni siquiera los periodistas más famosos, son los dueños que están enojados", señaló.

López Obrador se comprometió a seguir visitando Acapulco por el compromiso moral que tiene con la gente del Puerto.

"He ido muchísimas veces a Acapulco, voy a seguir visitando Acapulco, tengo un compromiso moral como autoridad para apoyar a la gente, siempre lo he hecho, pero ya no hallan qué (los dueños de los medios)", agregó