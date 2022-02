No queremos la guerra ni que la gente sufra: López Obrador

CDMX.- Luego de que ayer se registraran bombardeos rusos en Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su llamado al diálogo, pues aseguró que no se desea ninguna guerra ni que la gente, los civiles, sufran.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario confió en que pronto haya una solución diplomática sobre el conflicto en Ucrania con el objetivo de que no escale la crisis.

"Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se resuelva esto; además, no queremos la guerra en ningún lado, no queremos que la gente sufra, que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, expresó.

López Obrador reiteró el posicionamiento de México ante el conflicto y el cual es que se resuelvan las diferencias mediante el diálogo.

“México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias. Es un principio de política exterior. Ésa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la SRE: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias”, dijo.

Al ser cuestionado sobre las afectaciones que tiene en México la invasión rusa en Ucrania, el titular del Ejecutivo federal consideró que se ha trabajado en un plan para que, en materia energética, se eviten daños económicos.

López Obrador anunció que se pondrán a trabajar a toda su capacidad a las plantas de generación eléctrica que no requieran gas para evitar el alza en la electricidad.

"Ya tenemos ese plan para actuar, por ejemplo, producir más energía con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad a todas las hidroeléctricas y otras medidas”, agregó.

En el caso de los combustibles, explicó que hay un subsidio para no afectar a los consumidores, por lo que aun cuando se eleve el precio de la gasolina importada no habrá afectaciones.