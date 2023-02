No quiere AMLO dar jefatura de Alianza a 'Gobierno espurio'

Agencia Reforma

Hermosillo.- El mandatario Andrés Manuel López Obrador señaló que no quiere ceder la presidencia de la Alianza del Pacífico, que correspondería a Perú, a un "Gobierno espurio".

Ante esto, dijo que se notificará al Grupo de Río para que ellos decidan el proceso.

"Lo de la presidencia le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río ¿qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio", expuso en conferencia mañanera desde Hermosillo, Sonora.

"Que decidan los miembros del Grupo de Río. Lo vamos a notificar para ver cuál es la opinión que tienen, si ellos dicen que entregue la presidencia pues lo hacemos, pero si voy a hacer la consulta porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuentan".

Señaló que en Perú hay una actitud clasista y racista con la destitución de Pedro Castillo y no respetaron la decisión del pueblo.

"Es gravísimo lo que sucedió en Perú de la destitución del Presidente, lo meten a la cárcel y no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo, lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista, como se trata de un maestro de la sierra humilde fue desde un principio acosado", comentó.

En días pasados, la Presidenta peruana, Dina Boluarte, acusó a México de no querer entregar la jefatura de la Alianza del Pacífico, por el apoyo político de López Obrador al encarcelado ex Mandatario peruano Pedro Castillo.

"(López Obrador) por seguir apoyando al ex Presidente (Castillo), que dio el golpe, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico", dijo Boluarte.

"(Perú) debió asumir en enero la presidencia pro tempore (actualmente en manos de México). El Presidente de México está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico (bloque regional conformado por ambos países además de Chile y Colombia)".

López Obrador ha expresado su apoyo al ex Presidente Castillo, quien el pasado 7 de diciembre, cuando estaba a punto de enfrentar una votación de destitución por el Congreso, decidió anunciar que disolvía el Legislativo y gobernaría por decreto.