'No rateros, huevones, no pen...', dice Xóchitl de Gabinete

Agencia Reforma / Xóchitl Gálvez, abanderada del Frente Opositor

Morelos, México.- Xóchitl Gálvez, abanderada del Frente Opositor, informó cuál será su regla para la contratación de funcionarios si llega a la Presidencia de México desde Cuautla, Morelos.

"Vamos a corregir el rumbo, vamos a trabajar duro. Aquí (Gobierno federal) se pedía 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad; nosotros, ya saben cuál es la regla: no rateros, no huevones y no pendejos", expuso.

Tras realizar una caminata por la paz en esa entidad donde los ciudadanos gritaban las frases "¡Queremos paz, queremos paz!" y "¡Seguridad!" indicó que la autodenominada Cuarta Transformación ha realizado estrategias fallidas en diversos rubros, lo que señaló, está marcado por la incapacidad de los funcionarios elegidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus acciones.

"El campo está del cocol y parece que no es un problema que hubieran quitado el Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), prácticamente le quitaron los recursos y Senasica lo que hacía era que hubiera sanidad vegetal y animal. Varios estados han perdido la certificación que les permite vender su ganado hacia otro país", señaló.

"Hoy hay un escándalo sobre los melones que se exportan de Sonora a los Estados Unidos. Si se comprueba que sí vino la salmonelosis de México, vamos a tener un problema grave para exportar nuestros productos y saben por qué, por sus recortes estúpidos a instituciones que sí funcionaban y que eran garantía para que sus productos se pudieran exportar", añadió.

En este orden de ideas, criticó la gestión de Claudia Sheinbaum a quien le achacó el desplome de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México y la sumisión a un líder.

"Yo a la señora se lo digo de frente, se le cayó el Metro, claro que se le cayó el Metro por ineptos y por corruptos, por no darle mantenimiento. Tenemos dos opciones claras clau-dicar que significa agacharse, someterse, doblarse, obedecer, continuar con los malos resultados de Gobierno o apostarle a un proyecto con una visión de futuro xingón", sostuvo.

"No necesitan a una científica que se le cae el Metro, necesitan a una ingeniera xingona que sí le entiende al ciclo del agua", comentó sobre el tratamiento de agua en Cuautla.