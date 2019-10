No recibe López Obrador a alcaldes, van a San Lázaro

Ciudad de México— Sin haber conseguido audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo de alcaldes que se manifestó en Palacio Nacional se retiró de ese sitio a las 9:00 horas.

Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, anunció que una comisión de 23 presidentes municipales será recibida a las 13:00 horas en la Cámara de Diputados.

"Vamos a estar con la presidenta de la Cámara, con los coordinadores de los grupos parlamentarios", señaló Vargas luego de poco más de tres horas de protesta.

A las 5:45 horas inició la protesta de alcaldes afuera de Palacio Nacional, para exigir una audiencia con López Obrador y demandar más recursos para los municipios.

"Hoy pudo recibirnos para tener una mesa de trabajo, entonces que no vuelva a mentir el Presidente de la República que ve por los municipios", sentenció.

Vargas anticipó que, en caso de que no se atiendan sus demandas, entre las que están asignar recursos al Ramo 23 y aumentar presupuesto para Fortaseg, harán más protestas ya con síndicos, regidores y pobladores.

"Pero ya va ser una movilización muy grande, ya con gente de los municipios si no tenemos respuesta del Gobierno federal; jueves o lunes volvemos a venir (...) con unas 10 mil personas, a ver si así el presidente nos voltea a ver", dijo.

"Que el Gobierno federal asuma su responsabilidad con los municipios, que no diga el presidente que es municipalista, como lo ha dicho, es falso".