No recibimos órdenes de Washington: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador aseguró que en operativo fallido en Culiacán no actuaron por órdenes de Washington y que no los instruyeron.

Insistió en que todas las decisiones sobre la operación se tomaron en grupo.

"Fue una decisión que se toma en este grupo encargado de atender estos operativos, ya se dio el nombre del responsable () nosotros le tenemos confianza a este grupo que, como se dijo ayer, venía haciendo estás operaciones de tiempo atrás, no queremos condenarlos a priori", expuso.

"Otra cosa muy importante, nosotros no recibimos órdenes de Washington, sí, porque en una de esas sale hasta en la portada".

López Obrador dijo que se transparentará toda la información para evitar especulaciones.

"Y reiteramos el compromiso de entregar toda la información, para que no haya especulaciones y si sale la serie de Netflix,que echen a andar la imaginación, porque a veces sacan series entrevistando a personajes que participaron", comentó.

"No tenemos nada que ocultar, toda la información se va entregar porque tenemos nuestra conciencia tranquila".