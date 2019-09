No reprimirán a policías federales por bloqueo en AICM

Ciudad de México.- Tras ocho horas de bloqueos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, dio a conocer que continuarán con el diálogo y que no harán uso de la fuerza pública.

En un video ofreció disculpas por los inconvenientes que han causado algunos miembros de la Policía Federal a quienes pretenden llegar al AICM para realizar un viaje.

Pedimos una disculpa a la ciudadanía por los inconvenientes que ha generado la movilización de un pequeño grupo de policías inconformes”

Durazo recalcó que es un grupo menor y no representativo de la organización de la Policía Federal.

Asimismo, reiteró que en ningún caso los policías van a perder derechos ni se modificarán sus prestaciones. Conservarán su sueldo, su antigüedad y su rango.

Si su decisión es no pasar a la Guardia Nacional la respetamos, pero para ellos les ofrecemos hasta 10 opciones. Son opciones múltiples y variadas. Si realmente un policía que tiene vocación, compromiso y sentido del deber no encuentra en estas opciones una que le satisfaga es porque ha decidido no darse por satisfecho”

El secretario recalcó que no harán uso de la fuerza pública para reprimirlos y que no caerán en provocaciones que demandan el uso de la fuerza pública para controlar expresiones sociales.

Llamamos a estos policías inconformes a que continuemos el diálogo y construyamos juntos una solución”