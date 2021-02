'No sabía qué era pacto patriarcal, mi esposa me dijo'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desconocía el significado de la expresión "romper el pacto" y que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller le explicó que tiene que ver con romper el pacto patriarcal.

"Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar rompa el pacto, rompa el pacto, rompa el pacto.

"Lo digo sinceramente y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: oye qué es eso de romper el pacto, explícame y ya me dijo. Rompa el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres. ¡Ah...!", contó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal calificó como "importada" la expresión usada en los últimos días por feministas, quienes exigen que el Presidente deje de proteger a Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la Gubernatura de Guerrero.

"Pero yo, cuando se habla de rompa el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado Pacto por México, que no fue más que el pacto contra México, o el pacto de silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa.

"Pero el otro pacto, no. Y saben qué sucede, que son expresiones exportadas, importadas, o sea, qué tenemos nosotros que ver con eso si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos, pero también en eso se monta el conservadurismo", agregó.