'No sabía resolución de Corte sobre Cabeza de Vaca'

Torreón, Coahuila.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que no sabía sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia, con la cual el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no podrá ser sujeto de proceso penal por lavado de dinero y fraude fiscal hasta que concluya su mandato, en octubre de 2022.

"Bueno, la información es la siguiente: hay un proceso de desafuero, la Cámara de Diputados aprueba el desafuero, el Congreso local de Tamaulipas se inconforma y va a corresponde al Poder Judicial, en especial, a la Suprema Corte de Justicia, resolver sobre esta controversia", dijo el Mandatario federal en conferencia.

- El Ministro Alcántara Carrancá desechó el recurso de inconstitucionalidad del Congreso local, le aclararon.

"Ah, bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar", dijo el jefe del Ejecutivo.

- ¿No tiene fuero el Gobernador?, le cuestionaron.

"No sabía yo de la resolución de la Suprema Corte", afirmó.

- ¿Entonces no tiene fuero?.

"No, porque cuando hay una controversia en la Suprema Corte de Justicia, del tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia", dijo el Presidente.

El viernes 14 de mayo, el Ministro Juan Luis González Alcántara resolvió que el Gobernador de Tamaulipas sigue protegido contra posibles acciones penales de las autoridades federales, dado que así lo determinó el Congreso estatal.

El sustento del salvamento del Gobernador tiene que ver con el rechazo del Ministro González Alcántara de la controversia presentada por el Congreso de Tamaulipas contra la declaración de procedencia o desafuero del Mandatario por parte de la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril.

La decisión del Ministro consideró que, dado que el Congreso tamaulipeco ya había decidido proteger la permanencia del Gobernador, no había motivo para tomar en cuenta su controversia ante la Corte.

Para mí, Cabeza de Vaca no tiene fuero.- Sánchez Cordero

En medio de la controversia sobre el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró hoy que, para ella, el Mandatario estatal ya no tiene fuero.

"Para mí, ya les dije, no tiene fuero", sentenció la funcionaria al término de la conferencia mañanera, que de realizó en este municipio en presencia de de los Gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme, y de Durango, José Rosas Suspiro.

Sánchez Cordero afirmó que hay una "laguna" jurídica sobre el alcance del desafuero aplicado por la Cámara de Diputados, que no aclaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que da pie a interpretaciones.

"Se erigió la Cámara de Diputados en gran jurado de procedencia y ya decidió; hay una laguna ahí legal que me hubiera encantado que la Suprema Corte le hubiera interpretado, porque dice: los congresos locales, digamos, continuarán con los trámites", señaló.

"Entonces ¿cuál es eso de 'continuarán'? ¿nombrarán a un gobernador o qué es lo que quiso decir el constituyente? A mí me hubiera encantado que la suprema corte hubiera dicho: qué es lo que decidió el constituyente respecto de que se remitiera... No es que no se entienda, creo que hay un vacío legal para interpretar".

-¿Ya no tiene fuero?, se le insistió.