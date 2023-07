No se debe ser traidor ni chaquetero, dice Ebrard

Especial / Agencia Reforma / Marcelo Ebrard visitó el Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, Morelos

Cuernavaca.- Marcelo Ebrard descartó que pueda traicionar al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que no se debe ser "chaquetero" ni oportunista.

En un encuentro con ciudadanos en Cuernavaca, Morelos, el aspirante a la candidatura de Morena reconoció que le han advertido que no vaya a traicionar al movimiento, como el caso de un amigo que se lo dijo ayer sábado, por lo que reaccionó enojado.

"Le dije: 'No sé quién te esté metiendo esas ideas en la cabeza, pero nosotros llevamos 23 años, hermanito, y tú llevas ocho. Dime una vez que haya sido un traidor, una, una vez que haya dicho yo una mentira'".

"Jamás he traicionado al pueblo ni a quienes me han dado la mano, porque eso es de una gente bien nacida. Con la gente que te ha apoyado y con la que estás ahí te debes de quedar y no ser chaquetero y no andar de oportunistas", sostuvo.

En la colonia La Barona, Ebrard pidió abiertamente el apoyo para ganar la encuesta interna, pero también para ser Presidente, a pesar de que tanto el INE como Morena han solicitado a las "corcholatas" de López Obrador evitar actos anticipados de campaña.

"Ya sobre un cimiento de cinco años podemos hacer el piso que sigue. Que podamos construir el segundo piso, es lo que les pido hoy. Que me ayuden, que nadie sea indiferente", dijo.

El excanciller insistió en que ha sido muy cercano de López Obrador desde hace 23 años y que el hoy presidente lo invitó a ser Secretario de Seguridad cuando estuvo en el Gobierno de la Ciudad de México, un cargo para el que, según dijo, tuvo que reflexionar mucho antes de rechazarlo.

"Porque la seguridad es muy difícil, lo más común es que no te vaya bien, que no quedes bien con unos ni con otros, y la otra cosa que le dije es tengo que dedicarle tiempo completo, porque yo nunca he tomado un trabajo de medio tiempo o para nadar con unos flotis, como decimos, que están que ahí está nada más flotando", expresó.