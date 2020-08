No se dejen, pide AMLO a padres en mejora de escuelas

Reforma

Ciudad de México.- Luego que padres de familia de ocho municipios de Guanajuato denunciaron que son presionados para entregar las obras del programa "La escuela es nuestra" a contratistas a modo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió no dejarse y denunciar para que no se les imponga nada.

"Yo les diré a los padres de familia que no se dejen, que no lo permitan, que denuncien y que el dinero de 'La escuela es nuestra' va directo a madres y padres de familia, a la sociedad de padres de familia para que en la asamblea de padres de familia decidan qué hacer con ese dinero y que no permitan que se les imponga nada.

"Porque el programa se creó precisamente para que no haya intermediarios, porque todo lo que era la construcción de aulas, mantenimiento de escuelas, llegaba muy poco o no llegaba nada. Ahora desde la tesorería se envía el dinero y el único intermediario es un banco donde tiene que ir a buscar lo que les corresponde", señaló en conferencia.

El Mandatario reiteró que una escuela pequeña de hasta 50 alumnos recibe 150 mil pesos, para un plantel de 50 a 150 alumnos son 200 mil y para más de 150 alumnos son 500 mil pesos que llegan a la sociedad de padres de familia.

REFORMA publicó que Roberto Durán Grajales, supervisor escolar de la Secretaría de Educación de Guanajuato, explicó que padres de familia han acusado que Servidores de la Nación los presionan para decidir sobre las obras, quién debe realizarlas y entregarles el dinero.

"Los Servidores de la Nación se dedican a presionar a las madres de familia para que les entreguen el dinero. No se lo dan directamente a ellos, pero las esperan en el banco, ven que hagan el retiro y después las acompañan con el contratista", afirmó.

Los padres han denunciado que la operadora es la subdelegada de la Secretaría de Bienestar, Arisbeth García Monjarás.

Al menos 201 escuelas de los municipios de Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú recibieron ya el apoyo escolar, y unas 83 entregaron el dinero a los contratistas enviados por la subdelegada.

Entre los contratistas beneficiados se encuentra, Efraín Calixto López, -hermano de la Servidora de la Nación, Delia Calixto López-, quien recibió contratos de 40 de las 51 escuelas beneficiadas de Xichú, considerado el municipio más pobre de Guanajuato.