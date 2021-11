No se descarta México tercera dosis de vacuna

Especial

Zacatecas- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno no descarta la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y que, de ser el caso, iniciaría con adultos mayores.

"Ya comenzó la vacunación de 15 a 17 y estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis empezando con adultos mayores, de protección", comentó López Obrador.

En conferencia en Zacatecas, el mandatario federal dijo que su Gobierno continuará vacunando a la población ante los riesgos que implica la llegada del invierno.

"Vamos a continuar vacunando porque con este tiempo, a la llegada del invierno, vamos a tener más riesgos. Ahora está a la baja la pandemia, los contagios, pero no debemos confiarnos y lo mejor es que el que no se ha vacunado acepte vacunarse, protegerse y no es obligatorio, es voluntario", mencionó.

López Obrador presumió que México pudo conseguir la vacuna antes que otros países y aseguró que nunca ha faltado.

"Y también el que se consiguió la vacuna primero que en otras partes, vacunas suficientes, nunca nos han faltado. También no nos faltaron las camas, los ventiladores, nadie se quedó sin una cama, un ventilador.

"Entonces todo eso ayudó mucho y están conscientes los empresarios con los que me reuní del avance y ayuda escuchar sus planteamientos, sus preocupaciones", finalizó.