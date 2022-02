‘No se han encontrado cuerpos’ tras fusilamiento en Michoacán

Agencias

Michoacán.- Luego del fusilamiento de varias personas en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Fiscalía local reportó “que no han encontrado cuerpos”, aunque sí casquillos, vehículos baleados, así como una bolsa con restos humanos.

Al ser cuestionado en Palacio Nacional acerca de este hecho en el municipio de Marcos Castellanos, en donde se presume 17 personas fueron asesinadas, el mandatario sostuvo que hay evidencias de un enfrentamiento, pero aún no hay detalles acerca del número de fallecidos.

"Hay que esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en redes sociales de 17 fusilados, me llamó la atención y ojalá no sea cierto”, comentó.

López Obrador agregó que como parte de las primeras indagatorias, se han encontrado además “unas bolsas sí partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre”.

Ayer comenzaron a circular en redes sociales videos en los que se observa cómo un grupo de sicarios mantiene a varias personas en fila, con las manos en la nuca, recargadas junto a una pared, y después los fusilan. Todo esto ocurrió a plena luz del día.