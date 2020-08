'No se necesita consulta para enjuiciar expresidentes'

Archivo/ Reforma

Ciudad de México.- El jefe de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la Fiscalía General de la República podría someter a proceso y vincular a los expresidentes como presuntos culpables de algún delito sin necesidad de una consulta ciudadana.

"La Fiscalía debería actuar. El Ministerio Público, de acuerdo con el 21 constitucional, en su párrafo primero, es quien persigue los delitos. No necesita ningún otro instrumento, sino aplicar estrictamente la ley y someterlos a proceso, vincular a proceso a quienes tengan presunta responsabilidad en delitos cometidos en el ejercicio de la función; sean estos ex Presidentes, ex Secretarios o ex legisladores", planteó.

En rueda de prensa, el legislador dijo que entendía a la consulta popular "como un instrumento jurídico de legitimación política", aunque confiaba en que la Fiscalía "pudiese, con toda certeza, de acuerdo con el debido proceso y la presunción de inocencia, establecer la presunta responsabilidad de los señalados en una demanda de carácter penal, una denuncia de carácter penal que ha presentado Emilio Lozoya".

Luego que la bancada que lidera determinara formar una consulta para explorar el asunto, Monreal advirtió que el Senado debía revisarlo con cuidado.

"Somos Poderes autónomos y, aunque provenimos de un mismo origen, creo que los legisladores están razonando de manera correcta y cuidadosa la posibilidad de presentar esta solicitud de consulta popular", alegó.

--¿Existe el riesgo de que la Suprema Corte eche para atrás?

"El tema es ese, ha habido cuatro precedentes, cuatro: uno para la reforma energética, que ahí se juntaron las firmas y sobraron firmas y lo declaró inconstitucional; otro más para lo del salario mínimo y lo declaró inconstitucional; otro para el 25 y el 27 constitucional y lo declaró inconstitucional; y el último para la reducción de diputados plurinominales y de senadores de lista nacional, y también la rechazó".

Sin acuerdo

La consulta pública sobre los ex Presidentes de la República promovida por Andrés Manuel López Obrador entrampó a la bancada de Morena en el Senado.

En la apertura de los trabajos preparatorios hacia el periodo ordinario de sesiones, la senadora Citlalli Hernández planteó a sus correligionarios la necesidad que había de que el grupo empujara la consulta, con el respaldo de al menos 43 de los 61 integrantes de la bancada, equivalentes a un 33 por ciento de la Cámara alta.

"Que el pueblo sepa que sus representantes populares respaldan la consulta", resaltó la legisladora capitalina, quien desde mediados de la semana ya había alentado ese instrumento junto con una docena de sus correligionarios.

El senador Armando Guadiana rompió la homogeneidad de opiniones del grupo cuando hizo notar que bastaba una denuncia para que la Fiscalía General de la República tomara cartas en el asunto y abriera una carpeta de investigación a Salinas de Gortari.

"En el caso de los expresidentes la justicia tiene que ser pareja: se tiene que juzgar al más humilde hasta el más encumbrado, tiene que ser castigado. No tenemos por qué darle la selección especial a los ex Presidentes. El ex Presidente, el ex Gobernador, el ex alcalde que haya cometido un delito tiene que juzgarse y para eso creamos la Fiscalía General de la República, para que primero investigue las acusaciones corrientes de ciudadanos", señaló.

El parlamentario coahuilense dijo que si cualquier ex Presidente cometió algún delito y había denuncias debía presentarse para que intervenga la Fiscalía.

"Está bien si quieren preguntarle a la gente si quieren que se juzgue a Juan o a Pedro, pero si hay denuncias sobre cualquier ciudadano tiene que ser juzgado como es debido. Pero la justicia no debe ser selectiva, sino aplicarse a todo ciudadano", recalcó.

La senadora Malú Micher protestó de inmediato.

"Por favor, no entremos en una discusión interna y pública. Pido por favor que no se saque aquí, frente a todo el mundo, nuestras diferencias. Ya estoy notando diferencias. Yo digo que aquí le paremos y que si vamos a dar una discusión se salga todo el mundo. No voy a permitir que aquí nos estemos dando de de golpes", advirtió.

"Qué manera de estrenar nuestra discusión de grupo. Si vamos a discutir y estamos en disenso, hagámoslo con tranquilidad y con calma", machacó.

La senadora Antares Vásquez recordó que el grupo tenía apenas 15 días para procesar la consulta.

"Hay mucha aceptación en la ciudadanía, sin embargo, va a ser difícil que la ciudadanía logre recabar las firmas (un millón 600 mil), pero nosotros somos sus representantes populares y tenemos que estar listos para ser el plan B.

"Sería muy vergonzoso, después de que lo que ha dicho el Presidente, que tuviera que enviar él, al cinco para las doce, la solicitud. Yo comparto la idea de que los 61 senadores de Morena firmemos la solicitud".

Sin rodeos, la legisladora guanajuatense planteó que lo que López Obrador pretende "es un posicionamiento político de la ciudadanía, aun cuando la Suprema Corte no valide ninguna de las preguntas".

El mexiquense Higinio Martínez siguió la misma lógica de Armando Guadiana.

"El tema -repuso- es a dónde vamos a ir. Todo mundo quiere que se apruebe la consulta. El 99 por ciento, estoy seguro, va a aprobar que se enjuicie a los ex Presidentes. ¿Los vamos a enjuiciar? ¿La Fiscalía requiere de una consulta para investigar, por ejemplo, si es socio de Carlos Slim en Teléfonos de México?

"¿Se va a investigar si Salinas de Gortari tiene que ver con Slim? ¿Necesita la Fiscalía esa consulta? ¿Necesita la Fiscalía la consulta para investigar sobre la Estela de Luz? En el caso extremo de que la Corte no pruebe nuestra consulta ya no se les va a poder enjuiciar? ¿Ya no hay delito que perseguir?".

La bancada decidió dar forma a una comisión que se aboque a preparar la propuesta respectiva.