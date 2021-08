'No se puede culpar a deportistas por resultados en Tokio'

Ciudad de México.- Luego que México ganara solo cuatro bronces en Tokio 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se puede culpar a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos por los resultados obtenidos.

"Yo quiero expresar mi reconocimiento a la delegación que se presentó en Tokio, ellos hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo, merecen respeto. Los resultados tienen que ver con una serie de factores, no se puede culpar a los deportistas, repito, ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien. Voy a reunirme con ellos, se les va a entregar un reconocimiento a cada uno.

"No voy a presumir, pero los que hacemos deporte, los que jugamos béisbol o futbol, los que boxean, los que corren, pues saben que es una competencia, a veces se gana, a veces no, así es el deporte, hay una serie de factores", dijo tras ser cuestionado sobre el resultado de las 4 medallas obtenidas para el país.

El Mandatario federal señaló en conferencia matutina que seguirán apoyando e impulsando todo lo que tiene que ver con el deporte.

"No es ganar siempre, lo importante es seguir practicando el deporte, no rendirnos, son procesos. Entonces, vamos a seguir ayudando en todo lo que tiene que ver con el deporte, lo estamos haciendo, el deporte que se practica en los pueblos, en las colonias, en los barrios y el deporte profesional de alto rendimiento. Vamos a seguir apoyando el deporte, porque no solo son medallas.

"Acabamos de hablar de que el deporte es medicina preventiva, todos tenemos que ser campeones de mesa y obtener medallas, entonces sí vamos a seguir ayudando e impulsando el deporte y yo les mando a todos los participantes un abrazo y mi reconocimiento", agregó.

La titular de la Conade, Ana Guevara, pronosticó 10 medallas y una treintena de Finales, incluso aseveró "nos va a ir excelentemente bien". El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, fue más mesurado y confió en igualar la cosecha de cinco metales de Río 2016.

Ninguna de esas metas se cumplió en Tokio 2020, Juegos Olímpicos a los que México acudió con la tercera delegación más grande en la historia, de 162 integrantes, y sólo se consiguieron cuatro bronces, uno en una prueba no contemplada: el equipo mixto de tiro con arco.