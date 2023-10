No se puede ser neutral: Embajadora de Israel

CDMX.- El ataque que realizó la organización Hamas en contra de Israel el fin de semana no tiene precedentes y requiere de la condena internacional, incluida la del Gobierno mexicano, señaló la Embajadora israelí en el País, Einat Kranz Neiger.

Cientos de terroristas de Hamas, dijo la diplomática, ingresaron a territorio israelí para sacar a civiles de sus casas, asesinarlos y llevárselos secuestrados.

"Una atrocidad y una crueldad de verdad inconcebible, nunca visto en el pasado", declaró en entrevista.

Hasta anoche se hablaba de al menos 700 muertos, alrededor de 2 mil heridos y 150 secuestrados, dijo la Embajadora. Pero la cifra, agregó, podría aumentar.

Entre los secuestrados, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó a dos mexicanos.

Al respecto, la representante israelí en México dijo que, al igual que del resto de los secuestrados, no tienen más detalles, pero los dos Gobiernos están en constante comunicación.

"Estamos, la verdad, en la oscuridad de muchos de los que desaparecieron", lamentó.

"El Embajador de México en Israel y su equipo están en contacto con la Cancillería israelí en Jerusalén, y nosotros aquí estamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En principio, cada información que hay se intercambia, pero realmente ahora hay decenas, más de 150 personas secuestradas, no se sabe cuál es su situación".

La Embajadora precisó que Hamas requiere del respaldo de Irán para poder actuar, por lo que subrayó que la condena internacional no debe ser sólo hacia esa organización sino hacia el Gobierno iraní.

"Hamas es una organización que está armada, apoyada y financiada, y también entrenada por Irán. Se necesita condenar a Hamas, se necesita condenar a Irán y todo el eje de los países radicales que apoyan estas acciones terroristas, y llamarles a cesar, y no dejarles seguir con esta actividad tan cruel y tan terrible que están manteniendo", subrayó.

La Embajadora señaló la importancia de que el Gobierno mexicano condene estas acciones y respalde el derecho de Israel a defenderse.

"Esperamos del Gobierno mexicano, como de todos los Gobiernos de los países libres y de valores, a los países que son aliados, que apoyen a Israel, que se pronuncien de manera muy clara de que Israel tiene el derecho de defenderse", insistió.

"Si uno no hace esto está apoyando al terrorismo, está apoyando al terror (...) Esperaríamos que no traten de mantener la neutralidad o el equilibrio, porque aquí no se puede ser neutral, no hay dos partes que son equivalentes, no son dos Estados que tienen un conflicto, es un grupo terrorista, cruel, brutal, inhumano en contra de civiles inocentes, y no hay lugar a un equilibrio y a una neutralidad, sino que hay que tomar lados, y el lado correcto, el lado de Israel".

¿Qué está pasando en Israel?

Lo que está pasando ahora en Israel fue declarado por el Primer Ministro (Benjamin) Netanyahu como una guerra. Empezó con un ataque el sábado por la mañana, a las 6:30 horas de Israel, como un ataque muy masivo de, todavía no sabemos exactamente los números, pero parece que muchos cientos de terroristas, de la organización terrorista Hamas, de Gaza, que infiltraron la frontera o la cerca que hay entre Gaza e Israel, destruyéndola y pasando con muchísimos vehículos, entrando, infiltrando a lo que es tierra soberana de Israel.

Entraron a ciudades y pueblos muy temprano en la mañana, en un día festivo, la gente estaba festejando Sukkot, que es una de las festividades judías más importantes. Mucha gente estaba yendo a las sinagogas para rezar, y empezaron a asesinar familias enteras, niños, bebés, ancianos y ancianas, mujeres, hombres, familias enteras sacadas de sus camas, asesinadas en sus casas, una atrocidad y una crueldad de verdad inconcebible, nunca visto en el pasado. Paralelamente a eso lanzaron misiles y cohetes desde Gaza hacia ciudades importantes de Israel, como Tel Aviv, Jerusalén, Sderot. Esos misiles y cohetes pueden hacer mucho daño, matar y también destruir casas, destruir centros comerciales, vehículos, etcétera.

El saldo de muertes es terrible, estamos hablando de más de 700 personas muertas, asesinadas, y los números van creciendo, a cada rato se descubren más y más cadáveres, cuerpos. Se piensa que los números van a llegar a mil o tal vez más. Estamos hablando de más o menos 2 mil heridos.

Estamos en guerra, Israel está reaccionando, Israel está atacando a las bases militares de la organización terrorista Hamas en Gaza, está todavía buscando algunos lugares, algunos focos en donde todavía hay terroristas tal vez escondiéndose, tal vez tratando de tomar rehenes, hay que barrer esos centros de población.

Hay muchos secuestrados, no sabemos cuántos exactamente, hay quien dice 150, hay quien dice un poco menos, un poco más, pero es una cantidad enorme de secuestrados, de gente que está ausente, que no sabemos qué pasa con ellos, están desaparecidos, no hay contacto con ellos, no sabemos si están vivos, heridos, muertos. Hamas se ha llevado también cuerpos de gente que mató, secuestra los cuerpos para después utilizarlos en algún tipo de intercambio.

¿Hay todavía militantes de Hamas dentro de territorio israelí?

No estamos seguros, pero se piensa que tal vez hay algunos escondiéndose. Hasta hace pocas horas todavía se hablaba de que había una alerta en algunas de las poblaciones que están cerca de la Franja de Gaza avisándoles a todos los habitantes que se encierren en sus casas y no salgan porque puede haber alguien dando vueltas por el kibbutz o por la ciudad, que son poblaciones más rurales que están cerca de Gaza.

¿El Gobierno israelí ha recibido algún tipo de contacto sobre los secuestrados? ¿Hamas busca algún tipo de negociación para liberarlos?

No hay hasta el momento algún tipo de contacto o negociación. No sabemos cuáles son los números. Hay un centro de información en Israel que se ha creado para juntar la información, las familias acuden a ese centro dando los datos de sus seres queridos que no han vuelto a casa y que no se han comunicado. Se está recuperando toda la información, pero todavía estamos, la verdad, en la oscuridad de muchos de los que desaparecieron, hay familias que dicen que vieron que los teléfonos de sus parientes estaban en algún lugar en Gaza, localizándolos con los localizadores digitales, pero más que eso no se sabe.

¿Esta acción de llevarse personas secuestradas a Gaza ya había ocurrido anteriormente?

Hamas había secuestrado a personas en el pasado. Tenemos de hecho algunos soldados secuestrados desde hace muchos años que todavía no han vuelto, pero nunca en estas magnitudes, y nunca pasó que terroristas se llevaron de Israel, de territorio israelí a Gaza.

Hasta el día de hoy nunca pasó que Hamas se infiltró, entró a una casa. Muchos de los secuestrados, no sabemos quiénes son con claridad, pero muchos de los que fueron secuestrados, y hay algunos videos también que Hamas mismo tomó, son chicos jóvenes que estaban en una fiesta, había una fiesta al aire libre de música, un festival, mucha gente estaba bailando, estaba festejando, era un festival de música, y los atacaron mientras estaban en esa fiesta, mataron a muchos de ellos y secuestraron a muchos de ellos, todo esto es sin precedentes.

¿Cómo ha negociado anteriormente Israel el rescate de rehenes?

En el pasado, con (el soldado) Gilad Shalit fue una negociación muy larga, durante muchos años, que al final se llegó a un acuerdo de liberación de prisioneros que estaban encarcelados en Israel por haber cometido actos de terrorismo, algunos de ellos asesinos, terroristas, o perpetradores de atentados terroristas, y fue una negociación muy larga, mediada. Nunca tenemos negociaciones directas con Hamas, Hamas es una organización terrorista, nosotros no tenemos ningún tipo de negociación directa con Hamas, eso se hizo a través de mediadores, ya sea el Gobierno de Egipto, Gobiernos europeos de diferentes países.

Con los (israelíes secuestrados) que siguen allá el tema siempre está sobre la mesa, siempre se habla, se trata de llegar a una solución hablando con el Secretario General de las Naciones Unidas, diferentes personalidades del ámbito internacional, tratando de que nos apoyen con esto y que se encuentre la manera de devolverlos, pero que yo sepa no hay mucho avance con eso hasta ahora.

La Canciller Alicia Bárcena confirmó que entre los secuestrados hay dos personas de nacionalidad mexicana, ¿cómo están colaborando ambos Gobiernos?

El Embajador de México en Israel y su equipo están en contacto con la Cancillería israelí en Jerusalén, y nosotros aquí estamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En principio, cada información que hay se intercambia, y cada apoyo que se puede proporcionar se hace, pero realmente ahora hay decenas, más de 150 personas secuestradas, no se sabe cuál es su situación, Hamas no nos dio esta información, entonces, por ahora, se sabe muy poco, lamentablemente, de todas esas personas, incluyendo los de origen mexicano, que están secuestradas.

¿En qué consiste la operación de respuesta israelí a los ataques de Hamas?

Israel está programando y está empezando una operación militar definida como guerra, porque hemos tenido muchas operaciones de un día, de dos días, que son como ataques muy puntuales para responder sobre un ataque específico, ahora se habla de una guerra, porque se trata de una decisión del gabinete de seguridad de Israel de que hay que quitarle a Hamas su fuerza armada, hay que hacer todo lo necesario y todo lo posible para que una cosa como esta no pueda volver a suceder. Se están programando programas militares de atacar los objetivos militares, las bases militares, los centros desde donde se lanzan los cohetes y los miles desde Gaza hacia Israel, todo lo que son las bases militares y donde están los comandantes de Hamas.

Hamas es una organización que está armada, apoyada y financiada, y también entrenada por Irán. Irán utiliza no sólo a Hamas sino también a Hezbolá en el norte, en Siria y en Líbano, como su brazo largo, como su proxy para operar en contra de Israel. Es una organización que está apoyada con muchos recursos financieros, con entrenamiento muy profesional, y, de hecho, lo que necesitamos ahora es acabar con esa fuerza armada, y el poder bélico, el poder terrorista de Hamas, y por otro lado que toda la comunidad internacional se ponga del lado de Israel apoyando el derecho de Israel de defenderse, de defender a sus ciudadanos, de defender a sus fronteras, su soberanía, hacer todo lo que sea necesario para que una cosa como esta no suceda otra vez. Se necesita condenar a Hamas, se necesita condenar a Irán y todo el eje de los países radicales que apoyan estas acciones terroristas, y llamarles a cesar, y no dejarles seguir con esta actividad tan cruel y tan terrible que están manteniendo.

Israel ha realizado en el pasado varios operativos para neutralizar a Hamas, ¿cómo puede Hamas seguir y escalar esta acciones?

Es muy complicado. Hamas actúa desde centros de población civil, está muy metida dentro de la población. Es muy difícil causar o asegurar que Hamas no pueda llevar a cabo sus acciones terroristas sin que haya daño a la población civil, porque ellos usan a la población civil como un escudo humano, se meten dentro de las casas, dentro de las ciudades, dentro de zonas que están muy densamente pobladas, y actúan desde allá.

Lo que hace que este ataque fue tan imprevisto, y tan inesperado es que, en los últimos meses, Israel ha hecho muchísimo esfuerzo para estabilizar la situación, para apoyar y ayudar económicamente a la Franja de Gaza para que la situación de la población mejore, ya sea abasteciendóles con agua, con gas, con alimentos, tratando de ayudar económicamente a que la situación sea mas cómoda y más agradable para la población de Gaza.

Israel no ha hecho ninguna acción, no ha tenido ninguna acción millitar en los últimos meses en contra de Gaza. Entonces todo este ataque viene sin ningún pretexto, sin ninguna acción preliminar de Israel que pudiera de alguna manera justificar algún tipo de ataque. No que crea que se pueda justificar una atrocidad como la que han cometido, pero sí es complicado. Hamas está apoyado por fuerzas muy potentes, no es nada más una organización palestina que funciona desde la Franja de Gaza, sino que está apoyada y financiada por fuerzas muy muy potentes que tienen el interés de que haya alguien muy cerca de Israel que lleve a cabo estos actos de hostilidad.

¿Qué amenaza representa en estos momentos Hezbolá?

Hezbolá es una organización terrorista también próxima a Irán que tiene una cantidad muy grande de misiles de larga distancia y muy peligrosos, muy potentes, muy exactos, con un poder de destrucción muy fuerte. Lo que hay que asegurar es que no tengan ganas, que no tengan motivación de atacar a Israel.

Ellos tienen la posibilidad de atacar a Israel de forma muy masiva, están en el Líbano, están en Siria, tienen fronteras muy cercanas del norte de Israel, y los misiles que tienen son de larga distancia que podrían cubrir una gran parte de lo que es Israel, y es muy peligroso. Lo que tenemos que asegurarnos, es que Israel haga todo lo posible y reaccione muy duramente en caso de que haya algún ataque de parte de Hezbolá, y, por otro lado, que la comunidad internacional pase un mensaje muy claro condenando a Hamas, declarando culpable a Hamas por esta situación, y también declarando que no se va a aceptar ningún ataque de parte de Hezbolá, condenar los actos de violencia, y llamar a Irán de una manera muy fuerte de que no siga apoyando y mandando a estos terroristas en contra de Israel.

¿Requiere Israel apoyo de parte del Gobierno mexicano?

Además de un mensaje de solidaridad y apoyo, esperamos del Gobierno mexicano, como de todos los Gobiernos de los países libres y de valores, a los países que son aliados, que son amigos, que son países con valores compartidos con Israel, que apoyen a Israel, que se pronuncien de manera muy clara, de que Israel tiene el derecho de defenderse.

Israel tiene el derecho de mantener esta operación militar para defender a ciudadanos y sus fronteras, hacer todo lo que haya que hacer para destruir a la fuerza militar de Hamas, condenar a Hamas, condenar a los actos de terrorismo, estar del lado de Israel, y, más que nada, lo que esperamos es entender que si uno no hace esto está apoyando al terrorismo, está apoyando al terror. Apoyar a Hamas y no condenarlo es apoyar al terrorismo, y tienen que ponerse del lado correcto de los hechos y de la historia.

También esperaríamos que no traten de mantener la neutralidad o el equilibrio, porque aquí no se puede ser neutral, no hay dos partes que son equivalentes, no son dos Estados que tienen un conflicto, es un grupo terrorista, cruel, brutal, inhumano en contra de civiles inocentes, y no hay lugar a un equilibrio y a una neutralidad, sino que hay que tomar lados, y el lado correcto, el lado de Israel, que tiene la razón.