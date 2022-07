No sé qué miedo tengan: Sheinbaum

Agencia Reforma / Claudia Sheinbaum

Ciudad de México— La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ironizó sobre las quejas que han presentado dirigentes de la oposición y las investigaciones en su contra por presuntos delitos electorales.

Este lunes, la mandataria cuestionó sobre el miedo de quienes la han denunciado.

"No sé qué miedo tengan la verdad", dijo entre risas, "porque nosotros no hemos violado ninguna ley, entonces no sé por qué tengan tanto temor", dijo.

Sheinbaum añadió que podría denunciar a opositores, pero afirmó que no lo hará.

Y aseguró que la gente está contenta con su desempeño.