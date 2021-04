No sé qué puedo comentar y qué no en veda: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que no tiene claro qué temas puede o no puede comentar en sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, durante etapa de veda electoral.

El Mandatario fue cuestionado sobre el segundo apercibimiento y la advertencia de amonestación pública lanzados ayer por el INE, luego que se ha referido a programas gubernamentales, encuestas y preferencias electorales durante las 'mañaneras'.

De entrada, informó que la notificación del órgano electoral no le ha sido entregada, por lo que desconoce cuál es la falta de la que ahora se le acusa.

"Me enteré también por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que están ellos planteando, vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también pues qué es lo que estamos incumpliendo, en que estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar", dijo.

"He dicho y ha quedado de manifiesto que no voy a referirme a ningún partido, mucho menos voy a pedir que se apoye a un partido, estoy en contra de que se utilicen los recursos del Gobierno para favorecer a partidos, a candidatos".

Al abordar el tema, López Obrador se volvió a referir al caso del tráiler lleno de despensas que quedó atorado bajo un puente en San Luis Potosí, el pasado 18 de abril.

Informó que ya se hizo la denuncia, que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales atraerá el caso y que los víveres que se encontraban al interior de la caja del tráiler desaparecieron.

"Por cierto, ayer hicimos una denuncia pública y la Fiscalía ya está actuando, pero eso no creo que esté en contra de las normas electorales (mi declaración). Se va a entregar toda la información que tenemos, pero me dicen que la inspección que se hizo, no sé quién llevó acabo la inspección, ya no están las despensas, está el camión, pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas, porque ya no están las despensas, como se diría, el cuerpo del delito", expresó entre risas.

Tras describir el caso, insistió en que no tiene claridad sobre las expresiones que pueden derivar en una violación a la veda electoral, decretada desde el pasado 4 de abril.

"Entonces no sé si eso lo debo comentar o no, esto tiene que ver con la democracia, esto va más allá de los electoral. Nosotros tenemos que garantizar que las elecciones sean limpias, libres y que te respete la voluntad del pueblo", manifestó.

Ayer, el INE apercibió al Presidente, por segunda ocasión, por incumplir con la orden de no realizar propaganda gubernamental y hablar del proceso electoral en sus actos públicos.

Los consejeros advirtieron al Mandatario que, de continuar con dicha conducta, será acreedor, en un primer momento, a una amonestación pública.

Y sigue

A pesar de la polémica, López Obrador presumió este viernes las reformas y acuerdos que ha impulsado para mejorar e incrementar los créditos de vivienda para los trabajadores, así como los aumentos al salario mínimo.

"Se logró, con el apoyo del sector empresarial, el aumento al salario mínimo, estaba por los suelos, el salario se ha incrementado en lo que vamos de Gobierno 40 por ciento, algo que no se veía en décadas en el País, esto fue parte de un acuerdo entre el sector obrero y el empresarial. También sé modificó la ley para aumentar los apoyos", afirmó.

"Se logró también una reforma importante al Infonavit para que los trabajadores no sólo tengan más créditos, sino que tengan libertad. Que no haya intermediación, que pueda usar el crédito para comprar un terreno, una casa, para hacer su casa, para lo que le convenga más y administrar su dinero para que rinda ese crédito, no entregar esos fondos a empresas intermediarias, inmobiliarias".

En otro momento de la conferencia hizo un llamado al "partido conservador" a confiar en la decisión que tomarán los ciudadanos en las urnas en la jornada del 6 de junio.

"Y le digo a los del partido conservador que se tranquilicen, que se serenen, que le tengan confianza de los ciudadanos, ya vienen las elecciones y ahí la gente va a decidir", señaló.

"Y el pueblo, pues está consciente, y eso de las despensas y la manipulación en los medios, que en la radio, que en la televisión, que en los periódicos, y que pura nota en contra del Gobierno, pues no hace mella".