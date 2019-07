No se toleran conflictos de interés: SFP

Ciudad de México.- Luego que Carlos Lomelí anunció su separación del cargo como delegado federal en Jalisco, la Secretaría de la Función Pública (SFP) advirtió que en el Gobierno federal no se toleran los conflictos de interés.

"En el gobierno de @lopezobrador_ no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la #4T", tuiteó la dependencia.

"Los trabajos del equipo liderado por la Secretaria @Irma_Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública".

Lomelí renunció en plena indagatoria por presunto conflicto de interés, dado que sus empresas han ganado contratos de venta de medicamentos en Gobiernos estatales mientras él desempeña su cargo.

"La nueva ética pública del gobierno del presidente @lopezobrador_ está a la vista de todos y su compromiso con el combate a la corrupción y la opacidad está fuera de toda sospecha. Adelante con los trabajos e investigaciones de esta @SFP_mx en la 4T", escribió Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública.

