No se utilizará inmunidad de rebaño para controlar pandemia: SSa

Ciudad de México

En México, las defunciones por covid-19, se elevaron a 48 mil 12 debido al surgimiento de 266 nuevas muertes.

Se registraron 443 mil 814 contagios acumulados con el reporte de 4 mil 667 nuevos casos, 42 mil 360 son los casos activos estimados y hay 79 mil 30 sospechosos.

Así como 295 mil 677, es el número de pacientes que se han recuperado de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y un millón once mil 50 personas han sido estudiadas, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología, quien reiteró que la pandemia de coronavirus se mantiene en una “tendencia descendente”.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA

De acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), Nuevo León reportó 75 por ciento de ocupación en camas generales, frente al 45 por ciento de ocupación nacional promedio. Nayarit registró 71 por ciento y Coahuila 66.

En camas con ventilador, el promedio nacional de ocupación es de 38 por ciento.

NO SE UTILIZARÁ INMUNIDAD DE REBAÑO PARA CONTROLAR PANDEMIA

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que por ningún motivo, el Gobierno federal, usará la inmunidad de rebaño para reducir los contagios de Covid-19 y en consecuencia, controlar la pandemia.

Explicó que algunos países escandinavos han realizado intervenciones para utilizar “deliberadamente”, esta inmunidad, que implica que el mayor porcentaje de una población se contagie para desarrollar anticuerpos contra una determinada enfermedad infecciosa, pero enfatizó, que nuestro país no lo hará.

El Gobierno de México en ningún momento, en ningún momento, ha pensado utilizar deliberadamente el fenómeno de inmunidad de rebaño como un objetivo del manejo de la epidemia”, dijo.

PANDEMIA OCASIONARÁ 145 MIL EMBARAZOS NO DESEADOS

El confinamiento por la pandemia de covid-19 traerá como consecuencia un excedente de 145 mil 719 embarazos no planeados debido a que un millón 172 mil 152 mujeres sexualmente activas no tuvieron acceso a métodos anticonceptivos por no poder salir de casa, informó el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Fuente: www.excelsior.com.mx