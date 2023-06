No sean empleados de oligarcas, dijo AMLO a nuevo INE

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en la reunión en el Palacio Nacional con los consejeros del INE, que tiene 4 nuevos miembros, les pidió que no se conviertan en empleados de los oligarcas.

En la mañanera, López Obrador afirmó que les pidió a los consejeros electorales actuar de manera democrática, independiente y autónoma.

"Cada quien es responsable y además lo he dicho siempre así, de sus actos y no me gusta, ayer se lo dije a los del INE, yo no les voy a estar diciendo qué van a hacer, ustedes son independientes, son autónomos", dijo AMLO.

"Nada más que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas, como era antes el INE, al servicio de Claudio X. González y de toda esa minoría corrupta y rapaz. Actúen con independencia".

Ayer, tras la reunión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que el Presidente López Obrador ofreció respeto a la autonomía del organismo y no intervenir indebidamente en el proceso electoral.

Tras dos horas de reunión, los consejeros salieron de Palacio Nacional asegurando que, sobre la mesa "estuvieron todos los temas", incluido el proceso interno de Morena y la petición de respetar el presupuesto del INE.

Además, el Mandatario federal indicó que es importante votar por un candidato a la Presidencia, pero también por tener mayoría en el Congreso.

"Bueno, todas las iniciativas nuestras de reforma a la ley, rechazadas en el Congreso, todas las reformas constitucionales, se forma un bloque conservador y rechazan todo, por eso planteé que hacia adelante es importante pensar en votar por el candidato a la Presidencia, pero también votar porque ese candidato tenga mayoría o su proyecto tenga mayoría calificada en el Congreso, porque hacen falta modificaciones", urgió.

"Porque durante más de 30 años se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a una minoría y perjudicar al pueblo de México, más de 30 años, no hay una sola reforma que hayan hecho en beneficio de México, en beneficio del pueblo".

"Ajustaron todo el marco legal para saquear, para robar, entonces, hemos hecho nosotros algunas cosas, pero faltan, hacia adelante. Los ciudadanos tienen que pensar en eso, tienen que pensar en que hacen falta algunas reformas, entre otras, el que sea el pueblo el que elija a jueces, magistrados y ministros, como era en la época de la República restaurada, con Juárez y con Lerdo, como lo establecía la Constitución de 1857, la Constitución de la Reforma".