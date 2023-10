'No sean payasos, cabrones', truena Samuel contra PRIAN

Monterrey, México.- El Gobernador Samuel García arremetió este jueves contra el PRIAN tras la votación en la que aprobaron su licencia y designaron a Arturo Salinas como Gobernador interino en cuanto se separe del cargo para ir por la Presidencia, y aseguró que no va a pasar su pretendida llegada al Gobierno.

En tono molesto, aunque entre sonrisas, el emecista se burló de la sesión de ayer, y dijo que en el fondo buscan hacer que desista en su intento de ir por la Presidencia.

"El PRIAN hace un desfiguro y me quieren quitar el Gobierno estos vatos, poniendo a la manzana podrida ¡están locos!", dijo durante un evento de entrega de camiones.

"No hay manera, no va a pasar, pero su nivel de cinismo, de sinvergüenzas es tal que a nivel nacional no prenden, están empinados y empiezan a ver un peligro de que hay un posible nuevoleonés, Mariana todavía no me da permiso, pero como creen que sí me puedo lanzar, piensan: '¿Cómo le estorbo? porque si se lanza este vato me manda a tercer lugar y el PRI pierde el registro... es lo que están pensando".

García dijo que no atenderá lo aprobado por el Congreso, asegurando que no tiene sentido.

"Ahí va el vato (Salinas): 'Protesto', y le gritan: 'Go- ber- na- dor', y ahí están los brutos... ¿Quién votó por ustedes? ¡No sean payasos, cabrones!", expresó.

"Aparte inelegible el vato: es el Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona... Este güey puede ya ser hasta rey... ya dale Metrorrey, que maneje los camiones... no saca una chingada sentencia y quiere manejar el Estado".

Luego, en una breve entrevista en la que apenas respondió algunas preguntas, Samuel García rechazó responder si irá o no por la Presidencia, y tampoco dejó clara la argumentación jurídica con la que pretendía dejar al Secretario General de Gobierno como Gobernador interino, en oposición a lo que establece la Constitución que otorga esa atribución al Congreso.

"Es muy técnico, voy a tratar de explicarlo", expuso.

"El Artículo de la Constitución que señala licencia absoluta o definitiva, es la que yo no pedí, yo no me voy de Nuevo León, yo lo que puse en el escrito es: si llego a competir... es una licencia temporal para competir, yo no me voy, ni estoy enfermo ni en el hospital... no aplica ese Artículo, por eso ni quiero explicarlo".