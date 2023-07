No será fácil desmontar estructura para enriquecerse: Adán

Nezahualcóyotl, México.- Adán Augusto López reconoció que en el Estado de México no será fácil desmontar del Gobierno la estructura dedicada a enriquecerse.

No obstante, la "corcholata" de Morena afirmó que la próxima Gobernadora Delfina Gómez lo va conseguir de la mano de la gente.

"No va ser fácil desmontar toda la estructura dedicada a enriquecerse, dedicada a hacer negocios", expresó el aspirante presidencial en alusión al PRI.

"Pero Delfina, que es una mujer honesta, trabajadora, lo va conseguir de la mano de todos ustedes".

Al encabezar un mitin en este municipio mexiquense, López afirmó que la transformación en el Edomex llegó para quedarse.

"Dará inicio ahora, ustedes decidieron ya, como decimos, le cortaron la colita al dinosaurio y el Estado de México va tener una gran Gobernadora, Delfina", dijo.

"Decirle que no está sola, que ustedes la apoyan y que ustedes la van a ayudar a salir adelante".

El principal reto, la violencia de género

El ex Secretario de Gobernación afirmó que el reto más importante en la entidad mexiquense es terminar con la violencia de género.

"No más feminicidios, no más violencia a las mujeres en el Estado de México. Habrá política preventiva porque, para que no haya delito, para que no haya violencia, tiene que haber prevención, tiene que haber mucha educación, tiene que haber mucha difusión y tiene que haber compromiso de la sociedad y de la autoridad", manifestó.

"Ya no tengan ninguna duda, el compromiso de Delfina es cumplirles a todos y que ya no más mujeres violentadas, no más feminicidios en el Estado de México y en el País".

El aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación realiza su tercera visita al Edomex en el último mes.