No será fácil que se apoderen del litio: AMLO

Reforma / El carbonato de litio se utiliza en diversas industrias, como la electrónica, cerámica, vidrios, entre otras

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no será fácil que empresas privadas se apoderen de la explotación del litio aunque por alguna traición no se apruebe en sus términos su iniciativa de reforma eléctrica.

"Decirle a quienes se están frotando las manos que no va a ser fácil que se apoderen del litio. Porque a mí me quedan todavía como tres años y si hay una que dé traición, de que no se apruebe la reforma constitucional, que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones, otras estrategias", dijo.

-¿Como cuáles?, se le cuestionó.

"En su momento, pero hay ya todo en plan, el litio es estratégico, es de la nación, o sea que no piensen que con un amparo, que cooptando y comprando a diputados se van a quedar con el litio o con amenazas o con presiones. Eso es para que se sepa y no hay negociación", respondió.

"La única cuestión es que se están respetando los compromisos que se hicieron con anterioridad, es decir, las concesiones que ya se entregaron se respetan, están muy claras en la propuesta que se hizo, en los transitorios de la reforma, está establecido", agregó.

En la conferencia mañanera del 7 de octubre, el mandatario federal afirmó que su gobierno negará concesiones para la explotación del litio con o sin reforma constitucional en materia eléctrica, la cual prohíbe la entrega de nuevas concesiones a privados para la explotación del litio.

"Adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba de que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de posesión para la explotación del litio y tenemos facultades para hacerlo", comentó ese día el jefe del Ejecutivo.