No seré chivo expiatorio de nadie: Monreal

Ciudad de México.- El senador Ricardo Monreal se desmarcó de las versiones que sugieren que pudo haber tenido alguna responsabilidad en la derrota de Morena en la Ciudad de México.

"Deben hacerse valoraciones objetivas y realistas. Ahora lo que debemos hacer, en los espacios perdidos, es reconstruir nuestra relación con los electores, con la clase media, con los empresarios, con los científicos. Se debe buscar cómo consolidar la unidad en todas las regiones", propuso.

En rueda de prensa, Monreal dijo que estaba "en contra del sectarismo, de la exclusión y de reproducir las noches de los cuchillos largos".

"No creo en eso, tampoco, en intrigas de descalificación. No me gusta medrar de las situaciones adversas de compañeros. Y por eso, no me sumo a los coros de linchamiento y no estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie. Que cada quien asuma su responsabilidad".

A juicio de Monreal, lo que explica los resultados que arrojó la elección es que la gente decidió votar.

"Actuaré con prudencia y no me entrevero en descalificaciones personales", indicó.

El zacatecano aseguró que no lo mueven ambiciones de buscar la candidatura presidencial de Morena.

"Estamos a destiempo, lo único que me preocupa es fortalecer la institución presidencial. Aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos, no es sino un suicida político. No traicioné al partido. No puedo torcerles el brazo a los electores de la Cuauhtémoc" (de la que fue delegado y que ahora perdió Morena).

...Y pide 'cerrar filas sin titubeos' con AMLO

Monreal apremió a sus correligionarios a "cerrar filas sin titubeos" en torno a la figura "del líder y constructor del movimiento de transformación", el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Convocó al grupo mayoritario a una reunión de trabajo para analizar los resultados de le elección del 6 de junio y revisar la agenda legislativa que podría promoverse a partir de septiembre próximo.

"Lo más importante es que continuemos con el proceso de transición y que actuemos como un solo cuerpo y un solo equipo entorno al Presidente de la República que es líder y constructor del movimiento; necesita nuestro abrigo y acompañamiento para continuar con el proceso de transformación que vive México. Tenemos que cerrar filas con él sin titubeos", propuso.

En plan triunfalista, el jefe de la bancada aseguró que los resultados que obtuvo la izquierda fueron "muy importantes".

El sistema político, señaló, "está más vivo que nunca y ha alcanzado un grado de madurez muy importante, aunque hay voces que apuestan por el freno definitivo de nuestra agenda".

Monreal comunicó a sus correligionarios que Morena y sus aliados construirán "los puentes necesarios de diálogo y consenso para garantizar que el andamiaje legal de la nueve etapa se siga consolidando".

"Han quedado sepultados el fraude electoral, la compra del voto, el uso de los recursos públicos de manera ilegal, la utilización de las instituciones como maquinaria electoral y todas aquellas conductas que laceraron nuestra democracia", presumió.

"A veces escucho excesos, que nos quitaron la mayoría calificada (en la Cámara de Diputados), pero nunca la hemos tenido; la mayoría calificada la hemos construido con habilidad y con inteligencia", dijo.

Monreal felicitó a los senadores que compitieron y ganaron sus respectivas elecciones de Gobernador: el sonorense Alfonso Durazo, el sinaloense Rubén Rocha, el sudcaliforniano Víctor Castro y el nayarita Miguel Ángel Navarro, así como a Cruz Pérez Cuéllar, quien ganó la elección de Alcalde en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El jefe envió "deseos de recuperación" a Ovidio Peralta que el pasado fin de semana informó que había dado positivo a Covid.