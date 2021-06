No somos comparsa: PRI

Ciudad de México.- Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, asegura que no será su partido el que rompa el bloque opositor.

"Absolutamente no. Cuenten con el PRI para fortalecer al bloque. Hay ejemplos de muchos gobiernos totalitarios en el mundo, que disolvieron a sus adversarios políticos y terminaron en las páginas más oscuras de la historia mundial", dice en entrevista.

En su opinión, el principal derrotado en los comicios del pasado domingo fue Morena y no el PRI.

--¿Aceptará el PRI el llamado del Presidente para negociar y lograr la mayoría calificada?

No vamos a devolverles lo que perdieron en las urnas. Habrá diálogo a favor de México, lo que sea mejor para las familias mexicanas, pero no vamos a permitir que nos intenten dividir y menos subordinar. Morena ha sacado lo peor de ellos para mantener el poder a cualquier costo. No somos comparsa. El PRI es parte de una coalición electoral y legislativa opositora.

--¿El PRI romperá el bloque opositor?

No. Estaremos en la mesa de diálogo con las otras fuerzas políticas para unirnos a favor de las demandas más legítimas de México. El deber político del Gobierno es respetar y conservar la oposición.

Hay ejemplos de muchos gobiernos totalitarios en el mundo que disolvieron a sus adversarios políticos y terminaron en las páginas más oscuras de la historia mundial. El 2021 demostró a Morena que millones de mexicanos respaldan a los partidos opositores.

De acuerdo con el dirigente tricolor, la derrota electoral fue más fuerte para Morena.

"Los peores resultados que ha tenido Morena en esta elección han sido en estados donde gobiernan. Aquí está el ejemplo de la Ciudad de México, donde se puso un alto a la impunidad y al abandono de Morena a millones de capitalinos. No es una opinión personal. ¿Va bien Veracruz, Puebla, Tabasco? Entiendo la tentación de la alternativa política. Pero las elecciones son cíclicas.

"El PRD mantuvo el Gobierno durante 20 años en la Ciudad de México y en sólo tres años Morena pierde mas de la mitad", señala.

Moreno acusa una intervención indebida del Gobierno federal en las elecciones.

"Fueron unos tramposos. Vaya que sí intervino: uso faccioso del aparato del Estado, desde la FGR hasta las Aduanas, pasando por un uso electorero de los medios públicos federales y de programas sociales.

"El Presidente haciendo campaña diariamente, incluso en los días de veda electoral. No tengo recuerdo, en los últimos 40 años, de un ataque tan sistemático a la oposición, a los medios de comunicación, al empresariado, al INE, a los organismos autónomos, a los jueces federales y a cualquiera que se atreva a disentir de las ocurrencias del gobierno federal", indica.

--Pero el PRI perdió todas las gubernaturas. Pareciera que el principal derrotado fue el PRI.

Recibimos el partido con el 8 por ciento de apoyo ciudadano en las preferencias electorales en 2019 y actualmente recibimos el 18 por ciento de la votación. Crecimos un 10 por ciento en la preferencia electoral en poco menos de 2 años. ¿Es fácil? No. Lo fácil sería renunciar y dejar tirado el trabajo que vinimos haciendo.

Estamos en un gran proceso de revisión. Volvería a repetir la alianza. El conjunto de la oposición competimos y dimos la batalla. En democracia alcanza o no, lo importante es que actuemos en paz y con mucho compromiso con la gente a la que nos debemos.

Hemos remontado el contexto adverso de hace tres años, hemos parado la concentración de poder en una sola voluntad y avanzamos en la recuperación del partido para estar en mejores condiciones de servir a la gente.