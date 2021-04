No somos monarquía para heredar coronas.- Nestora

Ciudad de México.- Morena no debió permitir que participara la hija de Félix Salgado en el proceso para elegir a la candidata a la Gubernatura de Guerrero, recriminó la senadora Nestora Salgado.

Para la guerrerense, quien es una de las cuatro mujeres que afirma el partido están en la encuesta que definirá la candidatura, pareciera que "todo está arreglado" para que Salgado gobierne a través de su hija.

Sin embargo, dijo, está dando un voto de confianza al partido para que sea congruente con los principios de la 4T, como acabar con la corrupción e influyentismo.

"No se trata de monarquías, de heredar coronas ni mucho menos. La verdad no era el momento (de trasladar la candidatura a un familiar), porque, insisto, no se trata de monarquías para pasar el reino a los descendientes.

"Lo que dijo Félix en una de las asambleas es que él iba hacer el gobernador, entonces con ese simple hecho todo está arreglado y esto (la encuesta) es solamente un movimiento para legitimar algo que está de por sí arreglado", criticó.

Indicó que causa sospecha que siempre se dijo que Guerrero sería para un hombre, y ahora para una mujer.

Apuntó que sólo el partido deberá responder si hay una estrategia política o jurídica para lograr el cometido del senador con licencia.

"Creo que mucha de la militancia y la estructura que se tienen se quedaría decepcionada (si queda Evelyn), pero la última palabra la tiene el partido, y ellos serán responsables de lo que construyen y destruyen", añadió.

Hizo un llamado a la dirigencia nacional para que el proceso interno sea limpio, transparente y congruente.

"De no ser así, se vulnera la dignidad del pueblo de Guerrero y violenta las bases más fundamentales de la democracia.

"Eso me preocupa porque en nuestro movimiento venimos enarbolando el combate a la corrupción, a la impunidad y entonces creo que el tráfico de influencias debe terminar, por eso pido que seamos congruentes", abundó.

Insistió en que la preocupación no es contra la hija de Salgado, sino por el hecho de heredar candidaturas, y porque Morena ganará la entidad y merece un gobierno sin simulaciones.

"Es un último voto de confianza al partido, soy respetuosa, siempre llamaré a la unidad, porque en Guerrero saben que soy una mujer de lucha y decisión, y que si ganamos, ganamos todos", añadió.