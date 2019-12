No sorprende arresto de García Luna: Exembajadores

El arresto esta semana del ex Secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, no sorprende dado el contexto donde está ocurriendo la lucha anticrimen, aseguraron este viernes dos de los más recientes ex Embajadores de Estados Unidos en México.

Cuestionados en un evento público sobre México en la Brookings Institution, los ex diplomáticos Roberta Jacobson (2016 a 2018) y Anthony Wayne (2011 a 2015) compararon la situación del País con aquella descrita por el cineasta Roman Polanski en su película Barrio Chino de 1974.

"La primera pregunta es: ¿Me sorprendió? La respuesta a esa pregunta es no", dijo Jacobson, quien durante los años de García Luna al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y como Secretario de Seguridad Pública era funcionaria en Washington dedicada a México.

De la gente que yo conozco que trabajó con Genaro García Luna, señaló, no hubo demasiada cantidad de sorpresa.

"Esto me recuerda consistentemente de la última línea en una película muy famosa llamada Barrio Chino (de Polanski) donde la línea es: 'Es el Barrio Chino, Jake'. Uno entiende el ambiente en el que uno está trabajando y eres cuidadoso. Y uno hace lo mejor que puede", expuso.

"Quiero ser clara sobre mi comentario de no estar sorprendida por lo de García Luna. No quiero que eso lleve a la conclusión de que eso esté bien...No significa que uno no esté decepcionado y que uno haga todo lo que se pueda para trabajar con gente que no es corrupta".

Llegado a México en septiembre de 2011 para cubrir los últimos 15 meses del Gobierno de Felipe Calderón en el que trabajó García, el ex Embajador Wayne coincidió con la apreciación de su colega Jacobson sobre no estar sorprendido, pero habló de forma impersonal de las dificultades.

"Sobre el arresto reciente, yo concuerdo con Roberta en esto: No. Pero es en cierta medida como en (la película) Barrio Chino: hay mucha gente alrededor que es influenciada por todos lados por malos actores. Por la tentación de dinero, por las amenazas", dijo sobre el trabajo bilateral.

"No me sorprendería que en el futuro haya arrestos de gente con la que hayamos trabajado muy cercanamente. Esa es la naturaleza de dónde estamos ahora. Es un juego duro allá afuera. Pero hay que seguir adelante...y seguir luchando contra los tipos malos".

El ex Embajador Wayne llegó a México originalmente en 2011 luego de la salida intempestiva en marzo de 2011 de su predecesor Carlos Pascual luego de un desencuentro con el Presidente Felipe Calderón derivado en principio por la publicación de cables diplomáticos de EU por WikiLeaks.