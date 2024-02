No soy fosfo fosfo: Enrique Alfaro

Archivo / Agencia Reforma / El gobernador de Jalisco advirtió que no participará en la campaña de Jorge Álvarez Maynez y criticó decisiones nacionales del partido

Guadalajara, México.- El gobernador Enrique Alfaro advirtió que no participará en la campaña del próximo candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, y arremetió en contra del partido por las decisiones que ha tomado en el proceso electoral nacional.

"Se han tomado decisiones lamentables en lo nacional, se ha convertido nuestro proyecto que tanto trabajo nos costó construir en un espacio en donde la mercadotecnia, yo diría de bajo nivel, pretende sustituir a la política, y eso nunca termina bien", dijo el mandatario estatal en entrevista.

"Entonces yo no soy eso, yo no pertenezco a esa lógica, yo no soy fosfo fosfo, yo soy un político serio y así me voy a mantener hasta el último día de mi encomienda".

Alfaro lamentó que decisiones equivocadas tomadas por MC a nivel nacional perjudicaron el trabajo que venía realizando el partido naranja, en particular cuando Clemente Castañeda tuvo a su cargo la dirigencia nacional de dicho instituto político.

"Todo lo que pasó a nivel nacional lastimó el esfuerzo que se había realizado para convertir a MC en una alternativa política en este país, como lo habíamos logrado desde que ganamos Jalisco, y particularmente con los resultados del año 2021, con el liderazgo que había tenido Clemente Castañeda como dirigente nacional, pues nadie podrá negar que MC se había convertido en una opción, hoy se ve distinto", abundó Alfaro.

El político emecista consideró que MC no perderá el registro como partido político nacional y advirtió que toca como proyecto político cuidar el Estado de Jalisco.

El lunes, en entrevista con un medio de comunicación a nivel nacional, Enrique Alfaro dijo sentirse avergonzado por lo que sucede en MC.

Sostuvo que no se identifica con la estrategia naranja, pues él no es fosfo fosfo", "lo nuevo" ni tampoco el "arráncate compadre", elementos de la estrategia propagandística emecista.

"Lo que pasó en Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue de veras terrible, lamentable, y a mí inclusive me generó hasta vergüenza todo lo que nos pasó", dijo.

"Yo soy un político serio, soy un político profesional", insistió.