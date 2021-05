'No temo perder el fuero, tengo la conciencia tranquila': Saúl Huerta

Excelsior

Ciudad de México.- El diputado Saúl Huerta asegura que tuvo acceso a la carpeta de investigación que se sigue en su contra por el presunto abuso a un menor de edad y reitera que no hay pruebas en su contra.

En entrevista presentada por Ciro Gómez Leyva pide la oportunidad de defenderse en un debido proceso y reafirma estar seguro de que, con el actuar de su abogado, saldrá adelante.

No hay prueba alguna que me incriminen he recibido la carpeta de investigación con motivo de la notificación del desafuero y en ella constan las periciales, que quiere decir la pericial en toxicología negativa, la pericial el proctología negativa, otras como indicios de fuerza de violencia en su cuerpo o su persona negativo, por lo tanto es un linchamiento mediático, es un linchamiento que in ninguna prueba y sin que exista un debido proceso y la presunción de inocencia, los medios me han linchado.

Al ser cuestionado del porqué acudió al hotel con un menor y se hospedaron en la misma habitación aseguró que los hechos narrados por el joven fueron sembrados.

"Yo los conocí un domingo o dos antes de los hechos, me pidieron ayuda porque el señor estaba enfermo de covid, yo accedí los apoye en todo la mama en el momento en que fui a entregarles la primera despensa quiso de nos tomáramos una fotografía lo que me pareció extraño, le dije que para qué la quería, me dijo que nada más, pero insistió tanto que dije bueno, nos tomamos una fotografía que después hicieron viral y que ahora entiendo que era mandar una señal a alguien que está detrás de todo esto”.

Posteriormente ella me pidió que su hijo pudiera ayudarme en algo, le dije que solamente si él quiere. Le dije yo me comunico con él, me comuniqué, me dijo sí, pero también mi hermana, se presentaron a trabajar, me enseñaron cada uno su IFE y ya un día antes la mamá me insistió mucho en que viniera conmigo a ayudarme a la Ciudad de México, yo no tenía inconveniente, no vi inconveniente cuadraba todo como una gente de buena fe.

"Nada más que ese día salimos muy tarde de la Cámara de Diputados, hubo mucho trabajo, al otro día tenía sesión no íbamos a regresar a Puebla, nos fuimos a un hotel porque no tengo casa en México y cuando íbamos rumbo al hotel le dije que ocuparía otra habitación a lo que él me dijo que, si yo no tenía inconveniente, que él ya era mayor de edad y que era una sola noche entonces accedí de buena fe, pero ahí me sembraron lo que tú ya sabes”.

"Es un joven de casi 1.75 metros 1.80, como narra los hechos, por qué si el examen toxicológico es negativo quiere decir que no estaba mal, por qué no gritó o puso resistencia. Porque nunca acontecieron los hechos que él afirma”, reiteró.

Aseguró estar tranquilo pese a las acusaciones en su contra. Sin embargo, aseguró que no teme perder el fuero para enfrentar a la justicia.

"Estoy tranquilo porque tengo la conciencia tranquila pero obviamente estoy preocupado porque esto afecta mi imagen, mi persona, mi honor y eso es lo que me preocupa. No temo perder el fuero, pero tampoco voy a aceptar que se me desafore por una acusación falsa, por una cuestión orquestada. Yo estoy dispuesto a enfrentar la justicia a las instituciones y el más interesado en que esto se aclare y me someteré a todos los llamados que hagan estaré pendiente a toda la investigación, confío en las instituciones, confío en la justicia y sé que al final saldré adelante.