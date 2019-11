No tenemos problemas con IP: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura anunciado hoy es muestra de que su Gobierno no está peleado con el sector privado del país, sino que se mantiene el diálogo y la colaboración.

"Hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México, necesitamos la unidad y esta es una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social", dijo el mandatario ante los empresarios invitados a su conferencia en Palacio Nacional.

"Que los empresarios de México no sólo tienen como objetivo la obtención de utilidades, sino que están preocupados por el desarrollo de nuestro país".

López Obrador dijo que, si bien hay distintos propósitos entre los sectores público y privado, como es natural, aseguró que con voluntad siempre se logran acuerdos.

"Quiero dejar en claro que nosotros no tenemos ninguna diferencia, ningún problema con el sector empresarial, al contrario hemos procurado mantener muy buenas relaciones y agradezco mucho el que los representantes de los empresarios de México estén actuando con mucha responsabilidad", aseguró.

"El caso de Carlos Salazar que constantemente tiene comunicación con nosotros, Antonio del Valle que, lo mismo, junto con Carlos nos ayuda, interviene cuando hay diferencias cuando hay controversias, como fue en el caso del gas".

El jefe del Ejecutivo afirmó que su Gobierno representa y es para todos los sectores del país.

"Mantener diferencias, que las hay, porque son propósitos a veces distintos, no puede ser lo mismo el sector privado que el sector público, pero si hay buena voluntad siempre se concilian las diferencias.

"El papel de nosotros como representantes del Estado es buscar siempre el bienestar de todos, buscar siempre el que todos los mexicanos se sientan bien, nadie marginado, nadie vilipendiado, ofendido, sino que todos estén representados en el Gobierno, porque el Gobierno es de todos los mexicanos, de todas las clases sociales, de todas las religiones, creyentes y no creyentes", sostuvo.

Sobre el compromiso social del empresariado, el presidente comentó que le anunciaron que están por dar a conocer el código de ética del sector.

"Esto es importante de destacar, nos han informado los representantes del sector empresarial está por darse a conocer un documento de código de ética del sector empresarial de México", dijo.

"Esto lo están haciendo ya en el mundo, se acaba de presentar en una de las grandes corporaciones de Estados Unidos, de como ya el objetivo no solo es la utilidad sino que se incluye también como objetivo de la actividad empresarial el que se le dé un trato digno, justo, a los trabajadores, que se cuide el medio ambiente y que se contribuya al desarrollo de las naciones".

El tabasqueño afirmó que se trata de un nuevo paradigma a nivel mundial en cuanto al papel del empresariado, aunque consideró que en México ha habido antecedentes de hombres de negocios con esta visión.

"En el caso de México no es nuevo, hay empresarios que han dejado ese legado en Nuevo León, empresarios destacados que han dejado estos principios como un código de ética, de la buena actuación del empresario, y lo mismo en la Ciudad de México y en el país en general", aseveró.