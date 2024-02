No tengo evidencia de acusación a Cienfuegos: Xóchitl

Agencia Reforma / "En este momento no tengo una evidencia, si hay mayor evidencia, pruebas contundentes, yo tendría que valorarlo", dijo la aspirante.

Ciudad de México.- La candidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, atribuyó a ataques del Gobierno federal los señalamientos en contra de su delegado de campaña en Nuevo León, Francisco Cienfuegos.

No obstante, afirmó que si existiera evidencia contundente de actos de corrupción por parte del priista, éste no podría formar parte de su equipo de campaña.

"En este momento no tengo una evidencia, si hay mayor evidencia, pruebas contundentes, yo tendría que valorarlo, pero, por el momento, sólo es una posible investigación de la UIF", señaló.

REFORMA público este viernes que Cienfuegos, delegado de campaña de Gálvez en Nuevo León, es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por defraudación fiscal y lavado de dinero.

En su conferencia mañanera, recordó que ella misma fue denunciada por sus empresas y eso no significa que sea culpable.

"A mí me denunció un diputado por las empresas, hasta el día de hoy, yo me presenté en la Fiscalía a ofrecer toda la información necesaria, me presenté en la Fiscalía a decir aquí están las cuentas, aquí están los contratos, aquí está la empresa, pero no por eso ya soy una culpable y, obviamente, sé por qué lo hizo el Presidente", sostuvo.

La senadora con licencia dijo que le dio mucho gusto que Cienfuegos declarara públicamente que la investigación data de 2022, como parte de un conflicto con el Gobernador Samuel García, y que se ha puesto a disposición de las autoridades, sin que hasta el momento haya sido requerido.

Celebró que el priista tenga la certeza de que las acusaciones en su contra son infundadas, de ahí que él mismo ha confirmado que no ha tramitado amparos.

"Me da gusto, porque eso es lo que tenemos que hacer ante lo que viene seguramente en los próximos días: cada que nombre un responsable electoral en algún Estado, éste va a ser investigado, atacado, porque así actúa este Gobierno", afirmó.

La candidata pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que así como se investiga a integrantes de su equipo, empiece a indagar también las cuentas de personajes como Amilcar Olán, amigo de Andrés López Beltrán; del director de la CFE, Manuel Bartlett; de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara; de Ignacio Ovalle, ex titular de Segalmex, y la Casa Gris.

Indicó que ella ha presentado 34 denuncias en contra de funcionarios y personajes cercanos al Gobierno federal, sin que hasta el momento existan avances.

"Yo le digo al Presidente: investigue estás 34 denuncias y le empiezo a creer si verdadera lucha contra la corrupción", retó.