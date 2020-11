No tengo nada que imputar al expresidente Peña: Robles

Ciudad de México

“No tengo nada que imputar al expresidente Enrique Peña Nieto, ni a Miguel Ángel Osorio Chong”, afirmó Rosario Robles, exsecretaría de dos dependencias públicas en la pasada administración federal.

Fueron parte de las declaraciones que le dio la exfuncionaria al periodista Ciro Gómez Leyva, quien tendrá la información completa a las 22:30 en Imagen Televisión.

Rosario Robles, exsecretaría de dos dependencias públicas en la pasada administración federal, también confirmó esta noche que buscará acogerse a la figura de testigo colaborador y que hablar con la verdad.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la ex funcionaria indicó que será lo único informará por el momento y, sin dar más detalles afirmó que se han hecho declaraciones que no se acordaron con ella.

"He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, escribió en su cuenta de Twitter @Rosario_Robles_.

