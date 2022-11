No tengo que usar AIFA para acreditar que es gran obra: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no tiene que usar el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" para acreditar que es una gran obra.

"Cuando yo tenga posibilidad de hacerlo (usaré el AIFA), es que no tengo necesidad de acreditar algo que es una gran obra", sostuvo.

"O sea, ese es el problema de nuestros adversarios, agarran malos pleitos. ¿Cuándo van a poder decir que no funciona o que no sirve el Aeropuerto? O sea, es una gran obra".

A ocho meses de la inauguración del nuevo aeropuerto ubicado en el Estado de México, el Mandatario no lo ha utilizado para alguna de sus giras.

REFORMA publicó el 9 de octubre que López Obrador no ha volado por el AIFA a pesar de que ha viajado a destinos con vuelos desde la nueva terminal aérea.

Hasta entonces, en al menos en una decena de ocasiones el Mandatario federal había preferido viajar por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en vez del AIFA.

"Nos ahorramos muchísimo, la sede del Aeropuerto en el Lago de Texcoco era hacerlo, era construirlo en el peor lugar del Valle de México, se hunde esa zona en particular. Se hunde como 30, 50 centímetros por año, miren cómo está el actual Aeropuerto de la ciudad, tenemos que estar invirtiendo por hundimientos diferenciados que hay en el terreno", argumentó.

"Unos están enojados porque era el negocio y los otros porque pues los engañan mucho, los engañan y no son capaces de rectificar, no saben que es de sabios cambiar de opinión, no, no rectifican, caen en la autocomplacencia y ahí están, pero que ellos sigan su camino".

López Obrador afirmó que cada vez hay más gente que usa el AIFA y presumió que actualmente hay un promedio de 9 mil pasajeros diarios.

"Hoy estaba yo viendo en la mañana un mensaje de Ricardo Salinas Pliego que se fue, no sé a dónde, ah, pues a Qatar y salió del Aeropuerto Felipe Ángeles.

"Hizo una toma y es un aeropuerto de primera, ojalá y los conservadores vayan y que no se crean eso de que es la gran central avionera de México, cosas de ese tipo, y además que no se enojen tanto y mucho menos hagan coraje".

En su cuenta de Twitter, el dueño de TV Azteca presumió que hoy usó el AIFA, pero para salir a Europa en su jet privado, y aseveró que es una "gran opción" para gente con helicóptero.

"Hoy vamos a salir del #AIFA a Europa en mi Jet para que vean que si es un aeropuerto internacional", escribió en la red social.

"Hicimos como 10 minutos de la casa hasta acá, definitivamente es una gran opción para gente con su helicóptero además todo solo y nuevo", agregó.

Del 21 de marzo al cierre de septiembre, el AIFA movilizó 304 mil 383 pasajeros en vuelos comerciales y de fletamiento. Esta cifra equivale a lo que el de AICM mueve ¡en tres días!

El Jefe del Ejecutivo presumió que ya está listo hotel del AIFA, cuya inauguración está prevista para este fin de semana.

"No tengo la información completa, pero sí ya está el hotel del Aeropuerto Felipe Ángeles y cada vez más gente utiliza ese aeropuerto", mencionó.