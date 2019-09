No tengo vergüenzas que ocultar: 'Alito'

Ciudad de México.- El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no lo doblegarán y que no tiene "vergüenzas" que ocultar.

Moreno utilizó su primer mensaje como presidente del Consejo Político Nacional del tricolor para defenderse de la indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito que inició la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una denuncia interpuesta por su correligionario Ulises Ruiz.

Durante la XLVIII reunión extraordinaria de dicho órgano partidario, dijo que no pretende que el partido asuma su defensa, pero sabe que la posición que ocupa lo convierte en un blanco para intentar afectar al partido.

Acompañado de ex presidentes como Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Jorge de la Vega, Humberto Roque Villanueva, José Antonio González Fernández y Enrique Ochoa Reza, aseguró que responderá a las solicitudes de información que le haga la autoridad con la tranquilidad de una trayectoria respetuosa de la ley.

"Que se escuche claro y que se escuche lejos, no tengo vergüenzas que ocultar y, como todo ciudadano, responderé lo que se me llegue a formular, con la tranquilidad que me brinda el desempeño siempre apegado a la ley y al espíritu de la ley", señaló.

"Por eso estamos trabajando, por un PRI blindado de chantajes, tanto hacia adentro como de afuera, vengan de quien vengan. Quiero decirlo con firmeza y con claridad, lo digo claro, amenazas y chantajes a los priistas no nos intimidan; desde el momento que decidí luchar por la dirigencia nacional del PRI, sabía a lo que me enfrentaba".

El líder tricolor aseguró que su partido seguirá siendo crítico al actual Gobierno, el cual cree que no sabe gobernar.

Afirmó que en lo económico, el País está en cero crecimiento, en materia de seguridad los índices actuales son los más altos de la historia, mientras que en materia de educación, México caminó para atrás con las leyes secundarias recientemente aprobadas por el Congreso.

"Este Gobierno morenista cree que lo sabe todo y está claro que no sabe nada, es un Gobierno que deshace lo hecho, que no hace lo que debe hacer y hace lo que no sabe hacer. Colosio decía que los priistas no le tememos a la competencia política, lo que sí rechazamos es la incompetencia política, por eso los priistas no tememos competir, pero sí tememos a la incompetencia política de un partido que puede llevar a la ruina a este País", advirtió.

Moreno dijo que el PRI no aspira a ser el fiel de la balanza, pero sí a convertirse en un contrapeso político nacional.

Ante ello, abrió las puertas del partido a todos aquellos que quieran sumarse a la bancada, incluidos aquellos que lo han abandonado.

"Hay que hacer el trabajo de unir a todos los priistas, de abrir las puertas del partido y de que todos los que quieran construir la unidad son bienvenidos al partido, aquí habrá espacios, aquí hay mucho trabajo por hacer y todos los priistas, los que están aquí, los que están afuera y los que se fueron hay que invitarlos a que regresen al partido", llamó.

Durante la sesión asumió el cargo de Secretario Técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulo Briseño, en sustitución del diputado Ernesto Nemer, quien renunció al cargo 11 meses después de tomar posesión.

Además, se aprobó la convocatoria para renovar dicho órgano partidario para el periodo 2019-2022.