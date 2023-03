No tiene sentido reunirme con Piña, dice AMLO

Oaxaca, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con la presidenta de la Corte, Norma Piña, luego de ser acusado por fomentar el odio contra ella y sus simpatizantes quemaron una figura de cartón de la Ministra tras el mitin del Mandatario en el Zócalo.

"No tiene sentido (una reunión), yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando", dijo en conferencia matutina desde Oaxaca.

El Mandatario reprobó nuevamente la quema realizada en la Plaza de la Constitución el pasado 18 de marzo, porque eso es apología de la violencia, pero insistió en que el caso es utilizado por opositores para atacar a su Gobierno, como una campaña negra.

"No hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer y no como enemigos a destruir, y también que ya dejen los Claudios X González y los dirigentes de los partidos del bloque conservador y los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos, que ya dejen de estar con campañas negras en contra de nosotros.

"Porque nada más se la pasan en eso, programas de radio, o sea, los noticieros de radio, la televisión, los periódicos, puro amarillismo, están actuando como pasquines, como boletines del bloque conservador, ya, deberían de cambiar, ¿no?, porque además son muy tendenciosos", acusó.

Ayer el Poder Judicial de la Federación llamó al cese de actos de violencia de género y manifestó preocupaciones por la confrontación de los contrapesos, desplegado que el Presidente criticó esta mañana.