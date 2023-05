No uso su nombre, responde Mejía a AMLO

Especial / Agencia Reforma / En su video de este jueves, Mejía Berdeja dijo que él centra sus propuestas en la lucha contra la corrupción y en corregir los errores de 18 años de 'moreirato'

Coahuila.- El candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que en apego a la ley electoral, él no usa el nombre del Presidente, sino que centra su campaña en los problemas que afectan a los coahuilenses.

En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañanera de este jueves pidió a Ricardo Mejía no mencionar su nombre en su campaña, el exsubsecretario de Seguridad Pública se dirigió con respeto al titular del Ejecutivo federal.

"Quiero reiterar mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la República, él es el Presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales y siempre tendrá mi respeto y mi más alta consideración", dijo Mejía en un video subido a sus redes sociales.

"Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña, en mi espectaculares, en mis volantes no he utilizado el nombre de él, ni la imagen de él. Seguramente en otro momento hubo fotografías en donde aparecemos juntos que andan circulando, pero en la campaña electoral no he usado su nombre".

Durante la rueda de prensa matutina, López Obrador se deslindó del hoy candidato del Partido del Trabajo.

"Solo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía", dijo el Presidente López Obrador, "no tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero que se use mi nombre, porque no tengo relación con él, así de claro, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando no tengo yo relación".

En su video de este jueves, Mejía Berdeja dijo que él centra sus propuestas en la lucha contra la corrupción y en corregir los errores de 18 años de "moreirato".

"Yo estoy defendiendo a Coahuila, defendiendo causas de los coahuilenses y desde luego que no meteré, como no debe meterlo nadie, al líder de las instituciones nacionales, al Presidente de la República, en un tema electoral, eso no solamente impacta en la equidad de la contienda, sino en la propia Constitución y las leyes electorales".

"Mi lucha es contra el moreirato corrupto, mis propuestas son meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon a Coahuila como Humberto y Rubén Moreira, como el propio Miguel Riquelme, y los actos de corrupción de Manolo Jiménez, el hoy candidato del PRIAN".