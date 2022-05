No van a poder detenernos, dice AMLO tras freno a Tren

CDMX.- Luego que un juez suspendió por tiempo indefinido las obras del Tramo 5 del Tren Maya, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no van a imponerse los intereses particulares a los del pueblo y que no van a detener a su Gobierno.

En la mañanera, el Mandatario federal indicó que van a acudir a otras instancias y a presentar recursos para que no proceda el amparo de los ambientalistas porque no tiene fundamento.

"Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento, este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudo ambientalistas, financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el Gobierno de Estados Unidos", acusó.

-Fonatur dijo que seguirá el proyecto y que la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) está en proceso, pero debió estar antes de que iniciaran las obras ¿seguirá el procedimiento?, se le cuestionó.

"Sí vamos a continuar con todo el procedimiento legal, sin ningún problema y estamos seguros de que la obra va a continuar, como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra ahora vamos a reiniciar y a recuperar tiempo", respondió el Presidente.

-Semarnat no ha indicado que este proceso debió ser antes de iniciada la obra, se le dijo.

"Es que hay interpretaciones distintas, yo he emitido un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba, la Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto, porque también lo impugnaron y ahora, de acuerdo al criterio que se está aplicando no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la Nación, antes hacían y deshacían, pero ya no es así", agregó López Obrador.