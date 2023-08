No vayan a quedar muy tristes, pide AMLO a 'corcholatas'

Agencia Reforma

Cuajinicuilapa.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las "corcholatas" que resulten perdedoras en el proceso interno de Morena que no se pongan tristes, que perseveren y sigan luchando.

En el cierre del discurso que pronunció en este municipio, a horas de que acaben las asambleas informativas de las "corcholatas", el Mandatario recordó que, para él, la tercera fue la vencida y soltó que, si el pueblo se equivoca, va seguir mandando.

"No crean que fue tan fácil, costó, pero se logró porque nosotros somos muy perseverantes cuando luchamos por ideales, cuando luchamos por principios, no hay que darse por vencido a la primera, no, nada de eso", expresó.

"Ahora que están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento yo le tengo que entregar ya el bastón de mando dentro de unos días a los que van a quedar, sea hombre, sea mujer, siempre les digo: no se me desesperen mucho porque acuérdense que yo tardé y fueron tres veces, a la tercera es la vencida, para que no vayan a quedar ahí muy tristes, decir: 'no, pues no quiso el pueblo ahora'", agregó.

López Obrador reiteró que el pueblo va decidir -en alusión a las encuestas que levantará Morena durante la próxima semana-, pues, aseveró, ya no hay dedazo, cargada ni "tapado".

"Porque va a ser el pueblo el que va a decidir, se acabó el dedazo, nada de que a ver la señal, nada de que el tapado, nada de que el acarreo, nada de la cargada, todo eso pertenece a la época antidemocrática, cuando se imponía a las autoridades", expresó.

"Ahora es el pueblo el que manda y si se equivoca seguirá mandando".