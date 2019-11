No vean serie de 'El Chapo' en teles que compren durante el Buen Fin

Monterrey, Nuevo León.- El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci pidió a los ciudadanos de Nuevo León no ver la serie del Chapo con la tele nueva que compren en el Buen Fin.

Durante su discurso previo al arranque del operativo de Seguridad del "fin más barato de todo el año", el funcionario del gabinete de Jaime Rodríguez Calderón primero bromeó con que no iba a comprar tele porque le salió mala y luego sostuvo que porque no tenía tiempo para verla.

“No voy a comprar tele ahora porque me salió mala, no, no es cierto, porque no tengo tiempo, pero la gente sí y ojalá no vean la serie del Chapo”, expresó.

Añadió que espera que los niños vean otra cosa en la televisión.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública encabezó el arranque del operativo conformado por mil 500 elementos de Fuerza Civil y otras corporaciones que resguardarán el Buen Fin.

El evento del arranque del operativo de seguridad se realizó en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza y en el mismo estuvieron presentes, Gabriel Chapa Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) de Monterrey y Rubén David Badillo García, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autodescuento.

En el dispositivo participan elementos de los tres niveles de gobierno y esperan replicar un saldo blanco como el que se presentó el año pasado.

Chapa Muñoz habló de la derrama económica que esperan para la entidad por las compras y comentó que será de 11 mil 302 millones de pesos.