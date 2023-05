No voten por Kennedy, pide AMLO a paisanos en EU

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los connacionales en Estados Unidos que no voten por el senador republicano John Neely Kennedy, quien aseguró que sin su país, México estaría comiendo comida para gato.

"Sólo decirle a nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, latinoamericanos, hispanos y también amigos estadounidenses, que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy, no quiero ni siquiera usar el apellido, porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y su familia porque mantuvo relación de respeto con México", declaró.

"Decirle a nuestros paisanos, hispanos, amigos estadounidenses, que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos, que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante, o el que haya llegado a EU como migrante, no pude apoyar estas actitudes, que recuerden lo que dice la canción de Rubén Blades, 'el que no quiere a su patria, no quiere a su padre, el que no respeta a su patria no respeta a su madre'", agregó.

Ayer, durante una comparecencia de la jefa de la Agencia Antidrogas (DEA), Anne Milgram, Kennedy dijo: "Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. Les compramos 400 billones de dólares cada año. Sin el pueblo estadounidense, México estaría, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el traspatio".

Para el Mandatario federal, los insultos del senador republicano son publicidad vulgar y ramplona.

"Todo esto es propaganda, es mucho decir propaganda, es publicidad, porque propaganda tiene que ver con ideas, la publicidad tiene que ver con mercancías, productos, es publicidad vulgar, ramplona", acusó.

"El senador a lo mejor no sabe, el senador Kennedy, que en México se hace la obra más importante en el mundo", dijo el Jefe del Ejecutivo. "En Estados Unidos no se está haciendo una obra como el Tren Maya, mil millas de ferrocarril".

López Obrador señaló que es una canallada de legisladores estadounidenses el culpar a México por la crisis de fentanilo y aseveró que los senadores mexicanos, incluso los de la Oposición, son mejores.

"Pierden la vida lamentablemente muchos jóvenes, pero es una canallada echarle la culpa a México, no es serio, no sé cómo llegan a ser senadores, son mucho mejores nuestros senadores, hasta los del bloque conservador, mucho más responsables", destacó.

En su participación, el Canciller Marcelo Ebrard reiteró que Kennedy es "profundamente ignorante".

Este jueves, Ebrard dijo que el senador estadounidense es racista, diminuto y non grato para México.