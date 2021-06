No voy a caer en confrontación: Sheinbaum

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, aseguró que mantiene un buen trato con el Canciller Marcelo Ebrard, y pidió ya no abordar el tema sobre el colapso en la Línea 12 que dejó 26 muertos.

"No quisiera yo seguir hablando de la Línea 12", dijo la Mandataria local, pues aseguró que lo que se busca es que haya cuestionamientos.

"Quieren esta confrontación en la que yo por ningún motivo voy a caer", añadió durante su videoconferencia que comenzó con 40 minutos de retraso.

Después de que The New York Times señaló ayer que el tramo elevado de la Línea 12 habría colapsado, porque clavos de acero vitales para sostener el viaducto elevado no fueron soldados de forma adecuada por las prisas para inaugurar la obra antes de terminar el sexenio de Ebrard en el entonces Distrito Federal, el funcionario federal repartió culpas y Sheinbaum se deslindó de filtraciones.

Hoy la Jefa de Gobierno sostuvo su señalamiento de que hay intereses detrás de la publicación, afirmó que busca la verdad del hecho, pidió esperar el dictamen oficial que dijo desconocer todavía y aseguró llevarse bien con Ebrard.

"No va a haber una confrontación.

"Mi relación con él es muy buena", aseguró.