'No voy a la Cumbre porque no van todos los países de América' confirma AMLO

CDMX.- Están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos, es una falta de respeto y no puedo ir a una cumbre de las Américas, si no van todos los países de América, por eso no voy a ir, sentenció esta mañana Andrés Manuel López Obrador.

"Son unos autoritarios los Republicanos, aunque también los hay Demócratas, lo difícil que lo tiene el presidente Joe Biden pero hay un senador con una enorme influencia pero si seguimos dependiendo de la decisión de un señor, de sus rencores, estamos actuando de manera sectaria, traficando con el dolor de los pueblos" dijo.

Aseguró que esto trae afectaciones económicas y políticas por lo que asistir a esa Cumbre sería lo contrario a lo que su Gobierno ha manifestado. "Eso es continuar con la vieja política de intervencionismo, ya basta de eso".

Adelantó que en julio irá a visitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a fin de invitar a que se haga a un lado la confrontación, los bloqueos, el odio y optar por la hermandad.