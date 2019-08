No voy a pelearme con Banxico: AMLO

Ciudad de México.- Luego que Banxico alertara sobre la desaceleración de la economía del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo respetuoso del Banco y aseguró que no se va a pelear.

"Que sean los mexicanos los que juzguen, pero soy respetuoso de lo que diga el Banco de México, y de la independencia del Banco de México y no voy a pelearme con los funcionarios del Banco de México, no me voy a enganchar en un pleito con los del Banco de México porque no quiero que vayan a utilizar esto para hacer una columna los periodistas conservadores", dijo desde Palacio Nacional.

"Que le busquen por otro lado, no se las voy a poner fácil".

Ayer, Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México, advirtió que la desaceleración de la economía del país es mayor a la anticipada.

"Claramente enfrentamos un proceso de desaceleración mayor a lo anticipado, el entorno externo no ha ayudado ni los choques que hemos enfrentado", mencionó al participar en el 19 Foro Banorte realizado en la CDMX.

Además, dijo que en los últimos trimestres aumentó la brecha del terreno negativo de la economía.

Indicó que entre los factores que explican el freno al crecimiento se encuentran la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la falta de Estado de Derecho y la incertidumbre política interna.