No voy al Senado, podrían humillarme: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ir al Senado a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska porque los legisladores de oposición podrían humillarlo.

El Mandatario federal afirmó que en ese tipo de actos hay agresiones a la investidura presidencial.

"Elenita es excepcional, no creo (ir), ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones, están enojados, entonces montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para tener fama pueden faltarme al respeto, humillarme y tengo que cuidar la autoridad, eso les daría gusto a los adversarios, potentados, corruptos, a los que quieren vernos como Colonia y no aceptan que somos un país independiente, hay que cuidarnos y cuidar la investidura presidencial.

Sin embargo, López Obrador aprovechó para destacar a Poniatowska y a Belisario Domínguez.

"Pero me da mucho gusto. Don Belisario es quien se atreve cuando todo mundo callaba a hablar en contra de Victoriano Huerta, de los pocos que defienden a Madero después de su asesinato y eso a él le cuesta la vida, unos sicarios del huertismo lo asesinan, se habla que le cortaron la lengua, lo martirizaron, es un orgullo Don Belisario y entregarle una medalla así a una mujer consecuente como Elena Poniatowska", afirmó.

"Es un privilegio, porque se la han entregado a gente que no la merecía, por politiquería, porque además Elena Poniatowska es una escritora, una intelectual. Desde el movimiento del 68, a nosotros siempre nos acompañó en nuestra lucha por la democracia, ella, Carlos Monsiváis, Luis Javier Garrido, José María Pérez Gay, Fernando del Paso, Pitol, Sergio, y muchos otros intelectuales, de primera, últimamente, yo escribí algo que quedaban dos intelectuales así de mucho respeto".

"Fernando del Paso, un gran escritor que ya falleció, ese estuvo en actos defendiéndonos cuando el desafuero, en Guadalajara, y aquí también habló Pitol y Monsiváis, y Elenita siempre, y es la que queda con vida y ojalá siga así, porque aún con su edad sigue siendo una mujer muy lúcida, inteligente, me da mucho gusto, invito a que la lean sus textos, que son un agasajo".