Nombran en FGE-Veracruz a cercana a Duarte

Ciudad de México.- Marcela Aguilera Landeta, una priista cercana al ex Gobernador Javier Duarte, fue nombrada titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales en la Fiscalía General de Veracruz.

Esa área lleva las indagatorias contra Duarte y su esposa Karime Macías por el supuesto desvío de recursos públicos.

De acuerdo con fuentes de ese órgano, aunque los nuevos encargados de despacho de las distintas áreas de la Fiscalía no han sido dados a conocer de manera oficial, se confirmó que Aguilera fue llamada por la encargada de despacho, Verónica Hernández, para sumarse a su equipo.

Aguilera fue secretaria general de la CNC en Veracruz y diputada local del PRI por el Distrito XVII con cabecera en Tierra Blanca.

Priistas de Veracruz consultados aseguran que Aguilera tenía una amistad cercana con Duarte.

Como legisladora aprobó una de las leyes enviadas por el ex Mandatario, que se refiere a la aprobación de deuda pública, en 2015, por 21 mil 700 millones de pesos, además del impuesto a la nómina.

En octubre de 2015, su ex esposo Arquímedes Mora Agustín fue asesinado en Tierra Blanca.

Aguilera fue en 2010 subprocuradora Regional de Justicia en Cosamaloapan.

En ese entonces se criticó a la funcionaria por supuestamente defender a su hermano Paulino Aguilera Landeta, quien fue detenido por la Marina por robo de combustible a Pemex.

Para la encargada de despacho de la Fiscalía de Veracruz, es una de las alumnas más destacadas dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

En la página de la dependencia se indica que el directorio de funcionarios está en proceso.