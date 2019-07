Nombran Golfo de California Patrimonio en Peligro

Baku, Azerbaiyan.- Las islas y áreas protegidas del golfo de California, único lugar en el mundo donde habita la vaquita marina, especie en estado crítico de extinción, fueron incluidas hoy por la UNESCO en su lista de Patrimonio Mundial en Peligro, sin que el Gobierno mexicano pusiera objeciones.

La decisión fue tomada en la cuadragésima tercera reunión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebra hasta el próximo día 10 en Baku, la capital de Azerbaiyán.

El sitio, que abarca 244 islas, islotes y zonas litorales y marinas, fue declarado Patrimonio Mundial en 2005 merced a su biodiversidad marina única.

La organización ya había pospuesto desde 2016 declarar "en peligro" el sitio para permitir a las autoridades mexicanas implementar medidas para mejorar la protección de la vaquita marina, pero ahora estima que la pesca ilegal "representa un peligro confirmado para el valor universal excepcional y la integridad del Patrimonio".

En su decisión, el Comité tuvo en cuenta el análisis de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), uno de los órganos consultivos, que señaló que las acciones tomadas por México no habían logrado detener la pesca ilegal del pez totoaba, ni impedido la disminución de la población de la vaquita marina.

La vaquita marina, el más pequeño representante de la familia de las marsopas, es víctima colateral de la pesca ilegal del pez totoaba, declarado en Peligro de Extinción y por cuya vejiga natatoria se pagan elevados precios en los mercados asiáticos.

En su decisión, el Comité saluda los esfuerzos de vigilancia que ha hecho México en el Golfo de California por combatir la pesca ilegal con redes de enmalle y las medidas que ha tomado para prevenir el tráfico internacional con productos del pez totoaba.

No obstante, expresa "su máxima preocupación" por el hecho de que la captura ilegal de ese pez "haya continuado e incluso se haya agravado en el golfo de California, resultando en una amenaza de extinción inminente de la población de la vaquita marina (...)".

El pasado febrero, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) reconocía los escasos resultados para la conservación de la especie de la que quedaban en verano de 2018 unos 10 ejemplares, frente los 30 estimados en 2017.

El embajador de México ante la UNESCO, Federico Salas, señaló que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador "reconoce que la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro es un mecanismo de la Convención (de la UNESCO) para fortalecer las acciones de cooperación internacional para la conservación del sitio y mantener sus atributos del valor universal excepcional".

"Hay factores que afectan la supervivencia de la vaquita marina que rebasan fronteras, por lo que elevamos la voz para buscar la colaboración de otros países en el combate del tráfico ilegal de totoaba".

Salas sostuvo que el desarrollo de las comunidades pesqueras del alto golfo de California "requiere recuperar el entorno favorable para conservar el hábitat de la vaquita marina, lo cual no podremos lograr si no sumamos esfuerzos para eliminar el comercio ilegal de productos de totoaba".

Explicó que el Gobierno presentó el pasado 21 de marzo una iniciativa de sustentabilidad del norte del golfo de California, en la que participaron todas las dependencias del Gobierno federal involucradas en la conservación, protección y manejo del área y otros actores claves.

La iniciativa tiene como objetivo enfocar los esfuerzos en conseguir que las comunidades costeras sean ambientalmente sustentables y resilientes, recuperar el tejido social y reactivar las actividades pesqueras que contribuyan al beneficio de las comunidades de la región, explicó Salas.