Norberto pudo haber muerto la noche que cobraron rescate

Ciudad de México.- Los captores de Norberto Ronquillo podrían haber asesinado al estudiante de 22 años la misma noche en la que fue privado de su libertad.

Debido al estado de descomposición que presentaba el cuerpo, las autoridades sospechan que el joven fue asesinado horas después de ser secuestrado.

"Estamos esperando la necropsia para ver exactamente o aproximadamente la hora en que murió, por el estado de descomposición que tiene, nos está hablando de probablemente esa misma noche, al parecer, pero eso nos lo va a dar la necropsia y el motivo de la muerte", expresó la Procuradora local, Ernestina Godoy, en conferencia de prensa.

La funcionaria señaló que, pese a que la familia decidió llevar a cabo las negociaciones con los delincuentes, se mantuvo activo el protocolo en caso de secuestro.

"A pesar de que a las 0:55 del miércoles (5 de junio) nos solicitan la no intervención, a las 2:30 se activa el protocolo y están los oficios que se piden, donde se están pidiendo que se resguarden una lista de cámaras de búsqueda de cámaras particulares y esto, está activado el protocolo, no es un asunto donde hubo negligencia y como no se actuó al principio, pudiera pensarse, pero no es así", dijo.

Mediante una llamada anónima ayer, cerca de las 20:00 horas, se tuvo conocimiento del cuerpo abandonado en la Alcaldía de Xochimilco, el cual fue identificado más tarde por los familiares del alumno de la Universidad del Pedregal.dientes del caso, cuando se les notificó el hallazgo del vehículo y el plagio del joven, en la Colonia Ex Hacienda de San Juan.

Godoy lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia.

"Queremos manifestar nuestro dolor por esta situación, nuestra solidaridad con la familia y sobre todo, nuestro compromiso a que las investigaciones continúen y podamos evitar que haya impunidad", expresó.